港聞

港聞二

立會直選10區 港九新界擬「235」分區

【明報專訊】中央修改香港選舉制度，立法會直選由五大選區改成10區，每選區2席、共20席。據了解，政府初步打算將離島劃入港島，港島劃分東西兩區；九龍分為東西中3區；新界則劃分5區。

離島脫離新界西改納港島區

經民聯九龍西議員梁美芬表示，未知最後劃區方案，但縱有上述變化，建制派「變陣」不會太困難，因每區僅兩席，由「比例代表制」改為「雙議席單票制」，必定是建制泛民各出一人的對壘，「建制之間不會再爭票，而是集中谷一名候選人」。

立法會直選由35席大減至20席後，每席的人口代表由約21萬增至約37萬。據了解，新界5區的其中一方向是北區與部分元朗合併；部分屯門與天水圍一區；荃灣、葵青、其餘屯門選區組成一區；西貢、馬鞍山組成一區；沙田、大埔一區。

實政圓桌新界西議員田北辰表示，如將現行的新界西拆細，對他未必太有利，因他每細區都有支持者。他說有人稱比例代表制對細黨有利，但他認為在雙議席單票制下，如有泛民出戰，實政圓桌這類光譜較闊的政團，能代表建制派取較多選票。田北辰又稱，自己做地區工作多年，未必會放棄循直選出戰。

張國鈞：現時離島區會也在中環開會

循港島直選晉身立法會的民建聯張國鈞稱，未知確實劃區，現時談選舉部署是言之過早。對於離島將由新界西撥入港島，張稱現時離島區議會也在中環開會。

熱血公民鄭松泰昨在立法會一會議上問到，立會直選改劃選區是否以人口考慮，政制及內地事務局長曾國衞稱選區劃分仍在進行中，目前仍按2019年區選452個小選區，劃成10個大選區，亦會考慮人口分佈、各區大小、特色等，與選管會有共識後盡快劃分。

學者：建制競爭減 地區服務或變差

中大政治及行政學系高級講師蔡子強稱，建制派以後在每區只能派一人出戰，料建制在重新劃界後，地區服務上面對較多不確定，舉例候選人未知是否仍由自己抑或其他建制派披甲；本身屬九龍東亦可能被安排往九龍中參選。他稱日後選區面積較小，每屆亦可能因應人口變動而調整，選民會不習慣；另因建制派內競爭將減低，他估計日後其地區服務會變差。

（新選舉制）

相關字詞﹕修改香港選舉制度 直選 選區劃界

上 / 下一篇新聞

財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷
財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷
專家：根源家庭失和 積聚仇恨情緒「核彈爆發」
專家：根源家庭失和 積聚仇恨情緒「核彈爆發」
繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」
繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」
67婦打工被騙投資失300萬 6人落網
67婦打工被騙投資失300萬 6人落網
鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人
鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人
教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席
教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席
美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」
美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」
麥當勞加價 超值套餐加1元
麥當勞加價 超值套餐加1元
「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄
「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄
大學收生2024年起均計兩選修科
大學收生2024年起均計兩選修科
中文DSE刪聽說卷 教師：需重新規劃6年課程
中文DSE刪聽說卷 教師：需重新規劃6年課程
檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測
檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測
復修前導賞 重溫皇都戲院風貌
復修前導賞 重溫皇都戲院風貌
下周一復打復必泰 18.3萬人龍待清 暫停接種期間預約者 短訊通知打針
下周一復打復必泰 18.3萬人龍待清 暫停接種期間預約者 短訊通知打針
政府未交代巡查健身中心部門 陳肇始：一早處理了
政府未交代巡查健身中心部門 陳肇始：一早處理了
金屬環未抓緊 膠塞低溫失彈性 空氣滲疫苗樽 解凍樽內氣壓上升致滲漏
金屬環未抓緊 膠塞低溫失彈性 空氣滲疫苗樽 解凍樽內氣壓上升致滲漏
去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件
去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件
在英港人准搭月底兩指定航班回港
在英港人准搭月底兩指定航班回港
五成人無用安心出行 六成半反對程式追蹤
五成人無用安心出行 六成半反對程式追蹤
引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨
引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨
否認屬「官派律師」 羅達雄律師樓：沒責任解畫
否認屬「官派律師」 羅達雄律師樓：沒責任解畫
35+案主控楊美琪 署任刑檢專員
35+案主控楊美琪 署任刑檢專員
原邀巫堃泰 港台節目撤換嘉賓
原邀巫堃泰 港台節目撤換嘉賓
4漢斬人搶車撞欄逃逸
4漢斬人搶車撞欄逃逸
何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」
何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」
維他命A加香薰 助新冠康復者尋回嗅覺
維他命A加香薰 助新冠康復者尋回嗅覺
尊子漫畫
尊子漫畫