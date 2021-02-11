立會直選10區 港九新界擬「235」分區

離島脫離新界西改納港島區

經民聯九龍西議員梁美芬表示，未知最後劃區方案，但縱有上述變化，建制派「變陣」不會太困難，因每區僅兩席，由「比例代表制」改為「雙議席單票制」，必定是建制泛民各出一人的對壘，「建制之間不會再爭票，而是集中谷一名候選人」。

立法會直選由35席大減至20席後，每席的人口代表由約21萬增至約37萬。據了解，新界5區的其中一方向是北區與部分元朗合併；部分屯門與天水圍一區；荃灣、葵青、其餘屯門選區組成一區；西貢、馬鞍山組成一區；沙田、大埔一區。

實政圓桌新界西議員田北辰表示，如將現行的新界西拆細，對他未必太有利，因他每細區都有支持者。他說有人稱比例代表制對細黨有利，但他認為在雙議席單票制下，如有泛民出戰，實政圓桌這類光譜較闊的政團，能代表建制派取較多選票。田北辰又稱，自己做地區工作多年，未必會放棄循直選出戰。

張國鈞：現時離島區會也在中環開會

循港島直選晉身立法會的民建聯張國鈞稱，未知確實劃區，現時談選舉部署是言之過早。對於離島將由新界西撥入港島，張稱現時離島區議會也在中環開會。

熱血公民鄭松泰昨在立法會一會議上問到，立會直選改劃選區是否以人口考慮，政制及內地事務局長曾國衞稱選區劃分仍在進行中，目前仍按2019年區選452個小選區，劃成10個大選區，亦會考慮人口分佈、各區大小、特色等，與選管會有共識後盡快劃分。

學者：建制競爭減 地區服務或變差

中大政治及行政學系高級講師蔡子強稱，建制派以後在每區只能派一人出戰，料建制在重新劃界後，地區服務上面對較多不確定，舉例候選人未知是否仍由自己抑或其他建制派披甲；本身屬九龍東亦可能被安排往九龍中參選。他稱日後選區面積較小，每屆亦可能因應人口變動而調整，選民會不習慣；另因建制派內競爭將減低，他估計日後其地區服務會變差。

（新選舉制）