鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人

立法會昨續召開修改選舉制度的小組委員會，民建聯柯創盛關注，雖不能就資審委決定提法律訴訟，「但其間會否有程序公義、給予（參選人）司法覆核機會？」鄧忍光表示，因資審委是基於國安理由作決定，不能提供任何資訊，參選人不能抗辯；局長曾國衞表示，所有立法會參選人都要經資格審查委員會審查。據了解，特首、立法會參選人都要先取得足夠提名，再經資審委審查。

DQ無抗辯機會 高院曾裁違程序公平

以往選舉主任曾因DQ前無給予參選人周庭、劉小麗、劉頴匡機會解釋立場，3人於選舉呈請均勝訴。在周庭案中，高院法官周家明在判辭指出，即使選舉主任認為有切實、清晰及強而有力的證據，顯示周庭非真誠擁護《基本法》、效忠特區，周庭仍應獲合理機會解釋立場，裁定選舉主任做法有違程序公平，該次補選出現重大不當。

日後參選人沒抗辯解釋機會，中大政治及行政學系高級講師蔡子強表示，不少人已批評資審委透明度低，即使被拒參選，亦可因國安理由而不公開理由。

林鄭：特首不任資審委主席

有線電視昨專訪特首林鄭月娥，引述她稱並非每名參選人都要經國安處審查，只在「有懷疑時」才會做，又稱特首不會出任資審委主席。對於資審委成員由特區主要官員擔任，林鄭解釋，因要確保公正、無利益衝突、不怕被起底制裁及要獲中央信任，「似乎只得這類人（主要官員）可完全滿足」。至於退休法官，林鄭稱因要檢視國安資料、國安法規定不可外泄，而退休法官不在該機制內。

警務處副處長郭蔭庶接受《彭博》訪問時，被問到警方國安處具有審查參選人的權力，郭回應稱這部分並非他負責，故不知程序，反問「只要看看世界上所有國家如何實施國家安全、情報和審查就可以了，會有什麼不同？」對於西方政府等批評港區國安法條文模糊、當局用作囚禁社運人士、反對派，以至在網上發表言論的學生，郭蔭庶稱有關拘捕有必要，因香港面對迫切的國家安全威脅，包括美國總統拜登制裁中港官員，又稱美國的「基本DNA」有攻擊性（aggressive），形容對方有意遏制中國發展是公開的秘密。

選民登記5月截 過草案後6月再開

此外，曾國衞昨於立法會委員會表示，若在12月舉行立法會換屆選舉，便會在1月開始第7屆立法會，任期仍是4年。今年選民登記應在5月2日截止，曾國衞稱，預計屆時條例草案未通過，冀在通過草案後，6月再開放選民登記，令因選舉制度改變而受影響的選民、新增組別選民重新登記，他承認時間緊迫，但與選管會、選舉事務處溝通後，了解在壓縮時間內有能力完成。

被問到立法會點票安排，曾國衞稱屆時選舉委員會界別一組40人，另一組是功能組別和地區直選共50人，議員議案要在兩組分別獲過半數通過。

明報記者

（新選舉制）