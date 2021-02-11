67婦打工被騙投資失300萬 6人落網

警：集團瓦解 主腦涉同類另案

案中至少67名事主，全為女性，介乎29歲至64歲，大部分為待業或主婦，各人損失1萬元至80萬元不等，總損失約300萬元。警方周二拘捕3男3女，介乎29至61歲，包括主腦及骨幹，涉嫌串謀詐騙。警方相信仍有人在逃，已鎖定疑犯身分。警方搜查多地，包括兩間涉案公司，檢獲逾30台電腦、僱員合約、現金20萬元及一批相信是道具的金色裝飾品，行動期間至少10名事主在場，部分人當時等候見工，其中兩人已提取款項投資，另外8人無損失。

警方稱，勞工處去年下旬接獲多宗求助，事主均受僱九龍灣一間裝飾品貿易公司，最長工作了3至4日，其後因拒絕公司要求投資，而遭解僱及拖欠薪金。商業罪案調查科接手調查發現，早前油麻地一間公司亦以類似手法詐騙，兩公司為空殼公司，董事為同一人，背後屬同一集團。騙徒以裝飾品公司或出入口公司名義，在求職報章或網頁刊登廣告招聘文員及辦公室助理，列明月薪至少1.3萬元。事主面試時會被問個人資料，騙徒藉此評估其警覺性高低，以及有無經濟能力。事主獲聘後被安排做簡單抄寫工作，其他職員則會不斷與受害人聊天，查問背景、經濟、投資習慣等，亦會吹噓自己在公司投資產品獲利，稱在公司工作須開設投資戶口。

索本金利潤被推搪解僱

事主一旦答應投資，騙徒會陪伴到櫃員機提款，並鼓勵用公司電腦投資。事主起初會見到相關產品升值，並不斷被要求加碼注資，事主欲取回本金或利潤時，騙徒則會藉詞推搪。事主若不願加碼，騙徒會訛稱已全數虧蝕，繼而解僱，大部分事主無法取回薪金。