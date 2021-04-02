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繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」

【明報專訊】5歲女童疑遭生父和繼母虐待致死一案，生父及繼母被控謀殺，繼外婆則被控4項殘暴對待兒童，案件昨在高院續審。繼外婆一方結案陳辭表示，女童兄長和繼姊的證供有多處矛盾，雖然證供分歧不代表他們說謊，但認為小朋友道出「自行詮釋的版本」；繼外婆一方又稱，即使繼外婆真的責打過小孩，情節不至於構成殘暴對待兒童，繼外婆亦未必對小孩負有管養及照顧責任，要求陪審員裁定她脫罪。

稱一視同仁 不至於殘暴對待

事主為女童Z及其兄長X。代表繼外婆的大律師潘志明陳辭稱，繼外婆是全職文員，案發時甚少與小朋友相處。至2017年11月，繼外婆母親患癌病逝，繼外婆忙於處理身後事，一直情緒低落。潘稱，雖然繼外婆甚少照顧孩子，但對所有小孩一視同仁，包括X和Z，以及親孫女Y。

潘志明表示，繼外婆極少用藤條責打X和Z，反而會苦口婆心地講道理。根據繼母微信信息，Z曾一度走入廚房搗亂，繼母向Z大發雷霆，繼外婆上前擁抱繼母，並作勢責打Z手掌，稱其力度「似搲痕多啲」。潘強調，繼外婆當時沒有真的打Z，只想嚴正指出Z犯錯，不至於構成殘暴對待兒童。

稱小孩證供「自行詮釋非全部事實」

潘志明又表示，對於繼外婆責打小孩的細節，X和Y的證供有多處矛盾，例如X表示遭繼外婆以藤條打腳跟，Y則稱目睹繼外婆脫下Z和X的褲打屁股。潘認為，小朋友可能道出「自行詮釋的版本」，例如X自稱案發時被罰捱餓，長達15日不吃不喝，只飲了一杯牛奶，「究竟有無可能發生此事？X只道出自己的詮釋，並非事實的全部」。

控方早前指控繼外婆對兩兄妹受虐的情况視若無睹，潘志明反駁稱，繼外婆曾伸腳阻擋X的生父以藤條打X，反映繼外婆是慈愛的人。法官將案件押後至下周三（7日）續審，屆時將總結證供，預料本月12日或開始引導陪審團。

【案件編號：HCCC28/20】

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