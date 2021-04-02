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財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷

【明報專訊】黃埔花園昨發生倫常命案，中年漢持刀襲擊妻兒及寵物犬後自刎，夫婦送院後證實不治，兩名兒子同告受傷。警方在單位檢獲3把家用陶瓷刀，初步調查認為男戶主因財困引發慘劇，案件列謀殺、自殺及傷人案。

14歲幼子報案 未拾遺書

49歲男死者余少龍、48歲女死者庚敏英，與18歲長子及14歲幼子居於黃埔花園5期青樺苑5座一個低層單位。昨早8時許，警方接獲幼子報案指父親持刀襲擊家人，兄長則與父親糾纏。警員8分鐘後到場，發現女戶主倒臥主人房地上，身上多處刀傷，身旁有大量鮮血，男戶主則反鎖廚房內，身上亦有多處刀傷，身旁有一把刀，兩名兒子受傷但清醒，客廳內一隻貴婦狗亦遭刺頸死亡。

救護員將4人送往伊利沙伯醫院搶救，女戶主延至昨早9時11分不治，男戶主則在5分鐘後不治。九龍城警區刑事總督察黃世君稱，兩名死者結婚25年，無家暴或精神病紀錄，男戶主經營的電腦網絡公司近半年經營困難及財困。現場未有遺書，警方推論男戶主因財困引發慘劇，相信男死者有動機殺害全家後自殺；女戶主則為家庭主婦。

男女戶主頸部四五處刀傷

初步調查顯示，男女戶主頸部均有4至5處被刀割或捅的傷口，女戶主在熟睡中遭割頸。兩名兒子則在糾纏時受傷，長子胸口及手受傷，幼子則下巴及後頸受傷，兩人留醫伊利沙伯醫院，情况穩定。九龍城警區重案組接手調查，並在現場檢獲3把家用陶瓷刀，約32厘米長，刀鋒20厘米。愛協隨後到場檢走狗屍。鄰居向警員表示，事發時未有聽到爭執聲。

先殺狗後殺妻 與子糾纏被堵廚房

據悉，男戶主先用刀殺死貴婦狗，再返回主人房襲擊熟睡中的妻子，幼子疑聽到聲響揭發，長子聽到有人拍房門，衝出客廳時見父親持刀欲斬他，兩人糾纏，長子欲奪刀，最後刀柄與刀鋒斷裂被拋地上。男戶主再衝到廚房欲再取刀施襲，兩兄弟合力用物件堵住廚房門。男戶主其後反鎖自己在廚房內，關門前長子發現父親以刀架頸；幼子則嘗試為母親急救。

據了解，死者2016年起租住上址，涉事單位600餘呎，共3房包括主人房。男戶主經營的公司位於荔枝角，聘有數名職員，2008年成立至今，近日現金周轉出現問題。長子就讀大學一年級，幼子則為中三學生。社署回覆本報查詢時稱，涉事家庭並非社署社工跟進個案，社工已聯絡親屬，並會為兩名兒子提供適切援助和跟進。

死者公司稱客戶包括電盈醫管局

根據男戶主的電腦網絡公司網頁，公司提供服務包括雲端服務、網絡支援、CCTV系統、視訊通話系統等，在灣仔及荔枝角設有辦公室，客戶包括電訊盈科、醫管局等。公開資料顯示，男死者2017年退任董事，其妻則一直出任公司秘書。

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