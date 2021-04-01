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2021年4月1日星期四
港聞二
馬灣公園地批予新鴻基 3年內活化馬灣舊村
多4組棕地研建逾萬伙公營屋
劏房組倡續租優先 加租封頂15% 關注團體：加幅上限太高 業主團體批「鬥地主」寧放售
梁永祥：設起始租金恐過度傾斜租客 影響供應
不滿無起始租金 劏房戶憂立法前被抬價
同坐向上下層4人染疫 半月前曾封區 恐煙囪效應播毒 均益大廈60人撤離
變種病毒攻入臨時醫院 患者與其他確診者同房 專家憂交叉感染
新一批最快周五抵港 BioNTech有望下周復打
中大研究：改善接種者腸道微生態 發炎指數降八成
天美工程：支持疫苗接種 不建議打針後即開工
陸路口岸抵港今起免檢變兩檢
在家工作男染賭癮 輸70萬破產
大狀羅達雄代表李宇軒 拒談受誰委託 胞妹：不知是否官派律師
快必涉煽動罪申終止聆訊 控辯雙方爭議區院有無權審
林卓廷棄保釋 fb宣布辭任區議員
深水埗集結被捕招認激光筆照警 青年暴動囚4年
毁何君堯議辦青年兩遭覆核刑期 律政司勝訴 押後判刑
港台禁節目參賽 已報亦要退 管理層：正檢討機制 員工：擔憂獲獎？
疫下求職騙案飈九成 有人「刷單賺佣」失73萬
803基金覆核毛孟靜寓所涉僭建 屋署質疑梁振英非專家
覆核古洞收地補償 業主勝訴
教局倡共享教職處理超額教師
通識改名「公民與社會發展」 指引待訂 9月中四推行 教師批未見詳情「太遲」
環團灘岸撿萬膠樽 62%簡體字品牌
繼母認壞榜樣：無人本惡 控方：傷勢相片勝千言
拘製毒大師 檢7300萬元毒 懂用罕見化學原料
追數集團砸糖水店 埋伏警擎槍拘5人
屋邨火警 精神病婦涉房內縱火被捕
警打擊網上販毒拘24人
尊子漫畫
【Emily】會否做選委會召集人？ 董生話唔回應
【Emily】剛勝杏花邨業委會 黃宜抱恙辭區議員
【Emily】海園川金絲猴誕港產第三胎
【Emily】智慧燈柱推網站 搞虛擬展覽
【Emily】國安教育日 懲教入境表演中式步操
【Emily】問責班子民記佔6 張進樂任民局政助
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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