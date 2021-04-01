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屋邨火警 精神病婦涉房內縱火被捕

【明報專訊】昨早近8時許，葵涌邨曉葵樓中層一單位發生火警，消防將火救熄後認為有可疑，交警方跟進。警方調查後拘捕起火單位女戶主，懷疑她在房內縱火，據悉她有精神病紀錄。她和另外4人分別吸入濃煙不適及受輕傷送院。

300人疏散 4人不適送院

昨早7時53分，警方接報葵涌邨曉葵樓14樓一單位發生火警，火勢猛烈，冒出大量濃煙，火舌不斷從單位窗戶噴出，約300名居民自行疏散到地面，有街坊手抱龍貓或以寵物籠帶同兔子疏散。

消防出動一隊煙帽隊及開動一條喉將火救熄，起火單位47歲嚴姓女戶主及其15歲女兒、一名25歲女住戶及一名兩個月大男嬰均吸入濃煙不適，另一名91歲女住戶則手腳受傷，需送院治理。警方初步認為火警有可疑，交重案組調查。警方經調查後以涉嫌縱火拘捕起火單位女戶主，懷疑她在房內縱火，正扣留調查，據了解她有精神病紀錄。

失明住戶蔣小姐表示，事發時正於寓所開冷氣睡覺，發現火警時電梯已停用，她聯絡管理處後，有管理員上門協助她逃生。蔣小姐稱逃生路線並非平日慣常使用通道，自己與導盲犬「多士」均迷路，其後跟隨消防員離開大廈。

住戶蘇小姐稱因急急逃生，逃至地下才記起家中龍貓「Dee Dee」，遂把大門鎖匙交予消防員，消防隨即上樓到其寓所，把龍貓連同寵物籠抬至地下，最終人寵無礙。蘇小姐稱Dee Dee「好驚，趴喺度」，她十分感激消防將牠救走。

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