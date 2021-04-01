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追數集團砸糖水店 埋伏警擎槍拘5人

【明報專訊】屯門區一間糖水店繼早前因欠債被淋紅油，昨午再被4名男子闖入並以鐵通大肆破壞，在附近埋伏的警方趕至，並一度擎槍警告，將4名16至20歲男子及接應的59歲司機一舉拘捕。

屯門置樂青善街一間糖水店上周三（24日）被人淋紅油，警方接手調查，相信案件涉金錢糾紛，有人疑欠債數十萬元。警方有理由相信追數集團行動將升級，計劃破壞該店及傷害店主，遂部署埋伏行動。

昨日下午約4時，一部市區的士駛至，4名蒙面黑衣男子下車，手持鐵通闖入該店大肆破壞，附近埋伏警員掩至。其中一名男子拿起手上鐵通企圖襲警，一名警員拔出佩槍指向男子並警告。4名男子最終放下鐵通被制服，警方亦在糖水店附近截停該輛接應的士，在車上發現多一支鐵通，車上司機亦被捕。

4人為青少年 同店上周遭淋油

5名被捕男子涉嫌刑事毁壞及藏有攻擊性武器，其中4人為活躍九龍及新界的黑幫分子。警方懷疑5人亦涉上周三淋紅油行動，正追查兩宗案幕後主腦。

屯門警區刑事總督察武少禧稱，警方成功制止一宗嚴重暴力案件，保護該店店主及店員，惟店內一些玻璃、餐具及枱櫈被破壞，損失約1000元。他說，事件中一名女店員受驚痛哭，警方安排女警安慰。他又強調「無論黃店好、藍店好」，如遇暴力事件，警方均會嚴正執法。

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