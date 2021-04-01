拘製毒大師 檢7300萬元毒 懂用罕見化學原料

被捕男子25歲，報稱建築工人。海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，海關於周一（3月29日）黃昏到西貢執行緝毒行動，其間截查一名形迹可疑男子，於身上搜出小量霹靂可卡因及在兩個袋中檢獲2.2公斤可卡因，當場拘捕該人。海關把該男子押往附近一個私人屋苑的600多平方呎單位，於單位一個巨型夾萬再搜出52公斤、市值7000萬可卡因。

方向榮稱被捕男子是可卡因「製毒大師」，他租用涉事單位，除以傳統方法利用梳打粉製作霹靂可卡因外，亦懂得使用較罕見的化學原料製毒，甚至懂得利用化學物料淨化霹靂可卡因表面，令成品外表更雪白，提高售價，相信他曾接受製毒訓練。

行動中檢獲的毒品主要來自南美洲，涉及多個不同生產商，毒販利用不同汽車品牌標誌包裝毒品，藉此區分生產商及濃度。

海關一月內檢2億元可卡因

另外，海關2月底抽查一個來自秘魯的貨櫃時檢獲80公斤可卡因，連同是次案件，海關於一個月內已破獲135公斤、市值達2億元可卡因。