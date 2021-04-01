繼母認壞榜樣：無人本惡 控方：傷勢相片勝千言

事主為女童Z及其兄長X，兩童生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。控方表示，辯方早前將家庭照相簿呈堂，旨在呈現Z家庭生活充滿愛和溫暖，但現實恰恰相反，Z案發5個月來承受巨大痛苦和驚嚇，「陪審員不妨細看呈堂的傷勢照片，一張相片勝過千言萬語」。

控方：施虐致免疫系統受損

控方稱，從被告手機短信內容及Z的傷勢照片可看，兩兄妹被生父及繼母用藤條打到滿身傷痕，又被罰跪致雙腳瘀腫，明顯遭受「瘋狂的虐待」。控方提到，Z死前一晚被生父以玩「飛高高」遊戲拋上天花板，又不獲准與家人同枱坐着吃飯，被罰用膠兜吃剩菜殘羹，似乎被父母當作乞丐。

控方強調，Z的免疫器官胸腺（thymus）萎縮至5克重，嚴重削弱免疫系統，最終患上敗血症而死；除了生父及繼母長期向Z施虐，沒有其他原因導致Z的免疫系統受損，故陪審團可將謀殺罪的控罪元素應用於本案。控方續稱，繼母向友人發短信稱「佢（Z）塊面又瘀晒，我咁樣帶佢出去會死硬」，反映繼母一早知悉Z表面傷勢嚴重，卻遲遲沒有帶Z看醫生，可見兩父母有意令Z身體受嚴重傷害。

生父方：縱方法過火 背後初衷好

代表生父的大律師吳政煌形容本案容易牽動情緒，但陪審團必須理性考慮證據裁決。綜合連日證供，辯方認為生父和繼母只是誤殺Z，不符合謀殺罪的控罪元素，因為生父每次責罰兩兄妹都有原因，並非隨意打罵，即使方法偶爾過火，說到底都是為了執行紀律、教育小孩，背後初衷都是好的。

吳又稱，生父只有中五學歷，沒有醫學知識判斷Z的身體變差，遑論認識胸腺的免疫功能。吳形容本案是家人性格不合所致的悲劇，因為Z有自己的主見，繼母覺得Z不瞅不睬便多次責罰；如果陪審團認同Z在生父的嚴重疏忽下死亡，便應考慮裁定生父誤殺罪成。

繼母方：精神崩潰必失判斷力

代表繼母的大律師羅志霖稱，辯方精神科醫生診斷繼母患上嚴重抑鬱症，繼母案發時精神崩潰，必然失去判斷力，才會誤以為Z無恙，拒絕帶Z求醫；如果繼母心存自私，她在Z去世當日大可離開現場，不必替Z做心外壓急救。羅強調，繼母多次提議丈夫不要責打兩兄妹，又為兩兄妹的傷口消毒，「繼母如此對待Z和X，難道出於純粹的憎恨？」聆訊今（4月1日）續。

【案件編號：HCCC28/20】