環團灘岸撿萬膠樽 62%簡體字品牌

華潤怡寶佔兩成最多 樽裝水佔66%

調查發現，香港灘岸出現最多的三大膠樽品牌垃圾，分別為近年進軍香港的華潤集團旗下內地品牌華潤怡寶（20%）、可口可樂（14%）及維他（11%）。

十大膠樽品牌中，怡寶、康師傅、景田百歲山、農夫山泉等內地牌子佔一半；若以數量分析，簡體字品牌膠樽數量則佔膠樽總量約62%。另外，撿拾到的膠樽中，涉及礦泉水、蒸餾水等純水產品佔整體66%，餘下為汽水、果汁及茶等飲品。

促按樽費5毫 內地生產商提回收方案

綠惜地球表示，香港膠樽回收率一向偏低，促政府加快落實塑膠飲品容器生產者責任法規，又認為本港按國際行之有效的「按樽制」，並以每個膠樽至少0.5元的可退還按金，應可回收七成以上膠樽。

綠惜地球2019年9月至2020年11月期間到20個非政府刊憲灘岸淨灘共40次，總計收集到440多個品牌共10,349個膠樽，當中能識別的品牌佔9778個，簡體、繁體及其他語言的品牌分別為6044個（61.8%）、3485個（35.7%）和249個（2.5%）。至於膠樽水與非膠樽水的比例，分別為6454個（66%）及3324個（34%）。