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通識改名「公民與社會發展」 指引待訂 9月中四推行 教師批未見詳情「太遲」

【明報專訊】教育局早前宣布高中通識教育改革後，以「重新冠名科目」形容該科。課程發展議會昨向教育局建議科目改名為「公民與社會發展科」，並通過早前科目委員會提及的方案，包括取消獨立專題探究（IES），並將內地考察列為必修等。教育局昨稱會盡快公布詳情。修訂課程擬9月中四起推行，惟現時仍未有詳細課程指引，有通識教師認為國安法影響下，教師冀「穩陣」教授新科，認為當局尚未發新科指引是「太遲」。

取消IES必修內地考察 教局：盡快公布詳情

教育局2月初致函全港中學，簡介高中4個核心科課程修訂建議（見表），並向每校發一份問卷諮詢意見。為期一個月的諮詢上月初完成，課程發展議會昨稱，與考評局公開考試委員會審議，並檢視學校問卷調查、學校簡介會，以及焦點小組等蒐集的意見後，通過4個核心科課程修訂方案。教育局昨稱歡迎議會建議，會盡快公布優化高中4個核心科目的詳情。

「課程發展議會—考評局重新冠名科目委員會」主席劉智鵬昨稱，早前收集學校問卷，最多人選擇以「公民與社會發展科」代替通識科名，他認為科名切合新課程，「入面都多社會發展的內容」，又說改名後寄望日後各界「放下包袱」對待，學生則可「愉快學習」。

按早前的教育局諮詢文件，「公民與社會發展科」有3個主題，主題3為「互聯相依的當代世界」，局方於問卷詢問「是否同意將主題3某些課題，如公共衛生、科技等以 『逐年輪換』方式作為公開評核範圍」。劉智鵬稱考慮輪換的公平問題，認為壓縮課程做法更理想，會再稍為刪減主題3部分題目。

劉智鵬稱，課程發展處之後會撰寫「課程及考評指引」，供教師、課本出版社參考，其委員會將開會及持續跟進。

教師：盼穩陣教學 無指引「做唔到嘢」

通識教育教師聯會前幹事羅潔玲稱，新科刪減部分通識科課題，並新增《基本法》、國家發展及政策等新內容，惟通識科教師不熟相關內容，加上國安法影響，教師希望教學「穩陣」，現時當局僅提供新科學習重點及一份樣本試題，並不足夠。羅又說，教師須按新科課程指引，才可編配授課人手、備課、制定周年計劃等，現時欠指引令教師「做唔到嘢」。

下學年停開組合科學綜合科學

另外，課程發展議會表示，昨與考評局公開考試委員會審視後，通過下學年中四級起，停止開設組合科學和綜合科學科，以騰出空間讓開設相關科目的學校改善其課程；學生亦可按意願修讀與STEM（科學、科技、工程及數學）相關的選修科或應用學習課程。

相關字詞﹕公民與社會發展科 課程發展議會 教師培訓 通識教育 教育局

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