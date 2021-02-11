803基金覆核毛孟靜寓所涉僭建 屋署質疑梁振英非專家

被指沒執法

屋署：風險為本 非政治為本

申請方為803基金有限公司，答辯方為屋宇署長，毛孟靜丈夫Philip Arthur Bowring以涉案物業業主身分，被列為與訟相關利害者。法官周家明聽畢雙方陳辭後，押後頒下書面判辭。

申請方表示，是次覆核關乎政府能否合法和公平執法，涉及公眾利益，質疑屋宇署依賴《建築物條例》第41（3）條，認為涉案僭建物屬「建築物內進行的建築工程」，同時「不涉及該建築物的結構」為由，豁免有關僭建，屬法律上出錯；且涉案物業由毛孟靜的丈夫持有，形容毛具社會影響力，事件亦引起公眾關注。

答辯方形容803基金的目的為推廣法治，亦為舉報反修例示威犯案者的市民提供懸紅，認為組織對本案沒有直接利益，未符資格提出覆核。答辯方又稱，屋宇署已發信要求業主做還原工程，形容署方從不以政治為本，只以風險為本，今次未採取進一步行動只是「時候未到」。

【案件編號：HCAL 2215/20】