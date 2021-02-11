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803基金覆核毛孟靜寓所涉僭建 屋署質疑梁振英非專家

【明報專訊】前特首梁振英創立的「803基金」早前入稟提出司法覆核，稱立法會前議員毛孟靜違規改建淺水灣寓所的地庫停車場，屋宇署卻沒有執法，要求法庭頒令署方重新考慮不執法的決定，或強制執法。案件昨在高等法院審理覆核申請，屋宇署質疑基金無直接利益關係，未符資格提出覆核，且基金創辦人梁振英為產業測量師，負責為物業作估價，認為工程師才屬僭建方面專家。

被指沒執法

屋署：風險為本 非政治為本

申請方為803基金有限公司，答辯方為屋宇署長，毛孟靜丈夫Philip Arthur Bowring以涉案物業業主身分，被列為與訟相關利害者。法官周家明聽畢雙方陳辭後，押後頒下書面判辭。

申請方表示，是次覆核關乎政府能否合法和公平執法，涉及公眾利益，質疑屋宇署依賴《建築物條例》第41（3）條，認為涉案僭建物屬「建築物內進行的建築工程」，同時「不涉及該建築物的結構」為由，豁免有關僭建，屬法律上出錯；且涉案物業由毛孟靜的丈夫持有，形容毛具社會影響力，事件亦引起公眾關注。

答辯方形容803基金的目的為推廣法治，亦為舉報反修例示威犯案者的市民提供懸紅，認為組織對本案沒有直接利益，未符資格提出覆核。答辯方又稱，屋宇署已發信要求業主做還原工程，形容署方從不以政治為本，只以風險為本，今次未採取進一步行動只是「時候未到」。

【案件編號：HCAL 2215/20】

相關字詞﹕僭建 停車場 高等法院 司法覆核 毛孟靜 梁振英 803基金

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