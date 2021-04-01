疫下求職騙案飈九成 有人「刷單賺佣」失73萬

首兩月涉款按年增7倍

受害者學生無業各兩成

警方數據顯示，2020年首兩月求職騙案有17宗，2021年同期85宗，受害者由17人升至86人，上升4倍；涉款由去年同期77萬元，升至今年644萬元，增幅7.3倍，涉款最多一宗達73萬元。兩成受害人為學生，另近兩成無業。

此外，去年全年求職騙案亦大升，由前年175宗增至去年332宗，升幅近九成；受害者由197人升至343人，升近七成半；涉及金額由1454萬元升至1994萬元，升幅達三成七，涉款最多一宗達58萬元。

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪說，疫情下經濟轉差，失業率高企，騙徒藉機向急需現金周轉、急於求職的市民埋手，令求職騙案顯著增加。

騙徒先給甜頭 再騙大錢

警方指出，騙徒新興在社交媒體以「搵快錢」帖文，招聘兼職「刷單」賺佣，要求受害人在網購平台將貨品放入購物車及截圖，再指示將貨款傳入訛稱是相關公司的戶口。騙徒最初幾次會向受害人支付貨款及佣金，令受害人不虞有詐，再要求「刷單」達大金額才交還貨款，惟及後騙徒失去聯絡。今年初最大一宗騙案為21歲無業女子以借貸及信用卡「刷單」轉帳11次，損失共73萬元。

警方提醒市民，未正式上班前勿先繳交保證金及課程費，亦不要輕易代購昂貴物品，而求職面試前應查明公司背景，被要求申請貸款應提高警覺，勿輕易將證明文件交予他人影印，避免遭人盜用資料借貸。若市民懷疑受騙，可致電警方「防騙易」熱線18222。