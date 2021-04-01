港台禁節目參賽 已報亦要退 管理層：正檢討機制 員工：擔憂獲獎？

據了解，港台管理層昨向員工稱因要「檢視機制」，員工即日起不可交作品參加任何比賽，即使已參賽，亦要去信主辦單位要求退賽。助理廣播處長區麗雅為今年紐約節廣播大獎的評審之一。

助理處長任大賽評審

港台回覆稱，因應《香港電台的管治及管理檢討報告》指出港台在不同範疇包括機構管治均有可改善之處，港台正檢討各方面運作，包括提名電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制，在過渡期間港台不參與任何獎項遴選，亦會退出已參選的獎項提名。至於過渡期為期多久，港台稱無補充。

兩主辦團體拒港台退賽要求

「人權新聞獎」facebook專頁表示，廣播處長李百全曾聯絡要求抽起港台參賽作品，惟因已進入評審階段，參賽作品只可由參賽者申請退賽，故不接受港台退賽要求；本報向主辦單位查詢，獲回覆稱評分已完成，且已有賽果，下周陸續通知得獎者，現不接受退賽。亞洲出版業協會（SOPA）回覆稱收到李百全代表要求港台所有作品退賽，但作品正在評審，現不可能退賽。

記協發聲明，對港台管理層的做法表示極度遺憾。記協主席楊健興質疑港台是否有權代員工退賽，而港台多年來參賽，獎項是對記者及機構的肯定，機構理應鼓勵員工參賽以獲社會認同，今次做法「不合常理」及抹殺員工努力，對編採人員不公平，連同港台近期多次抽起節目，無疑打擊員工士氣。

港台節目製作人員工會質疑，檢討參賽機制不一定要停止參賽，甚至退賽，有員工打趣說「是否擔心港台獲獎？」有提交參賽作品的員工說，港台過去屬不少頒獎禮的「大贏家」，現不准員工參賽打擊員工士氣和侮辱員工，「感覺管理層想你唔好有獎，唔好有高質素節目，最好無人睇，摺埋佢」，今次做法與以往多年來公司文化背道而馳，「管理層如果為港台好，點會唔想公司節目獲表揚？」