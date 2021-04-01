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深水埗集結被捕招認激光筆照警 青年暴動囚4年

【明報專訊】區域法院昨一日內就3宗涉反修例事件的暴動罪判刑，其中21歲男生前年8月在深水埗警署涉參與非法集結時被捕，警誡下道出自己於當日下午於「荃葵青大遊行」用激光筆照射警員，他早前承認一項暴動罪，昨在區域法院被判囚4年，為3案中刑罰最重被告。法官杜大衛判刑稱，雖然被告案發時只用過激光筆，但行為已屬協助在場的暴力行為，有支持和鼓勵之效，判刑必須具阻嚇。

集結藏械獲留檔法庭不起訴

被告蔡子聰（21歲）承認於2019年8月25日在荃灣楊屋道參與暴動；他另牽涉深水埗的非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，獲留檔法庭不予起訴。

辯方求情稱，被告犯案時只有19歲，他因此案未能完成學業，救護夢碎，冀法庭能先索取勞教中心報告。

杜官判刑時表示，2019年6至10月，香港經歷特別的公眾暴亂，多處地方公眾安全受威脅，其間示威者暴力升級，多次發生堵路、擲汽油彈及襲警，法庭有責任維護公眾安全。

對於辯方稱，被告只使用過激光筆，沒其他暴力行為，法官認為被告支持和鼓勵在場的暴力。雖然被告年輕，但他當時裝備充足，不接納他是一時衝動犯案。法官認為，勞教中心不足以反映控罪嚴重，以6年監禁為量刑起點，認罪扣減後判囚4年。

另外，前年8月13日機場「和你飛」示威，大批示威者堵塞機場外車路，其間有人損毁警車，亦有多人襲擊一名警員，令該警員一度拔槍。區議員助理等4人涉有份參與，其中區議員助理邱文勁（31歲）和技術員葉文亮（24歲）早前承認暴動罪，昨被判囚45個月，另外廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）被裁定非法集結罪罪成，判囚13個月。

議員助理機場暴動囚45月

區院法官郭啟安判刑時引述梁天琦涉2016年旺角大衝突一案指出，香港是法治社會，法律不容許被人用非法行為和暴力破壞或干預。本案於機場範圍發生，事件影響機場聲譽及遊客訪港意欲，比起一般街頭暴動嚴重，為案中加刑因素。

最後一宗為前年11月3日旺角港鐵站外縱火案，20歲調酒師沈俊傑在案發時曾把垃圾投進馬路上的火堆助燃，並將木卡板和發泡膠投進旺角站C1出口的火堆等，他早前承認一項暴動罪，昨被判囚39個月。

辯方求情時透露，被告自小遭父母拋棄，形容他有一個「悲慘的童年及生活環境」。被告現已深感後悔，願意全數賠償10,400元予港鐵。法官祁士偉昨判刑指出，案發時正值2019年恆常社會運動的升級時期，而被告用火損毁公共設施，案情嚴重，均屬加刑因素。

【案件編號：DCCC385/20、814/2019、372/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區議員前助理 旺角站縱火 和你飛 機場 激光筆 荃葵青大遊行 暴動罪 反修例運動

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