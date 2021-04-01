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港聞二

林卓廷棄保釋 fb宣布辭任區議員

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中11人獲保釋，36人須還押。其中吳政亨及林卓廷早前再提出保釋覆核，案件昨於西九龍裁判法院處理。吳政亨及林卓廷決定不作保釋申請，林卓廷亦放棄8天保釋覆核權利，同時於下午在社交媒體宣布已辭去北區區議員一職，昨日生效。林的團隊解釋，因林卓廷認為保釋機會渺茫，既然無法履行職務，唯有忍痛請辭。

政府:暫無計劃短期補選

政府發言人表示，根據法例，民選議員議席出現空缺，民政事務總署署長在空缺後21天內藉憲報公告宣布，屆時選舉管理委員會考慮會否安排補選。不過因全國人大在3月11日通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，政府現全力推動修改本地選舉法律工作，暫無計劃短期內進行補選。

昨日林卓廷、吳政亨均沒有律師代表，親自在庭上表示不作保釋申請。吳政亨希望保留8天覆核權利，《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德排期於4月7日處理吳的申請，同時蘇官提醒林卓廷有權向高等法院提出保釋申請。

另外，西貢區議會主席鍾錦麟早前因同案被拒保釋，昨向高等法院提出保釋申請。《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰審理聽畢雙方陳辭後，拒絕鍾保釋申請。鍾得悉保釋被拒後，向公眾席說「幫我照顧太太同個女」。

【案件編號：WKCC813、HCCP 137/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕保釋聆訊 吳政亨 鍾錦麟 港區國安法 串謀顛覆國家政權 35+大搜捕 北區區議會 林卓廷

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