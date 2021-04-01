林卓廷棄保釋 fb宣布辭任區議員

政府:暫無計劃短期補選

政府發言人表示，根據法例，民選議員議席出現空缺，民政事務總署署長在空缺後21天內藉憲報公告宣布，屆時選舉管理委員會考慮會否安排補選。不過因全國人大在3月11日通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，政府現全力推動修改本地選舉法律工作，暫無計劃短期內進行補選。

昨日林卓廷、吳政亨均沒有律師代表，親自在庭上表示不作保釋申請。吳政亨希望保留8天覆核權利，《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德排期於4月7日處理吳的申請，同時蘇官提醒林卓廷有權向高等法院提出保釋申請。

另外，西貢區議會主席鍾錦麟早前因同案被拒保釋，昨向高等法院提出保釋申請。《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰審理聽畢雙方陳辭後，拒絕鍾保釋申請。鍾得悉保釋被拒後，向公眾席說「幫我照顧太太同個女」。

【案件編號：WKCC813、HCCP 137/21】

（港區國安法）