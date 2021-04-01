快必涉煽動罪申終止聆訊 控辯雙方爭議區院有無權審

自去年9月起還押的被告譚得志（48歲）被控14項控罪，涉及3宗案件，當中有7項發表煽動文字罪、一項串謀發表煽動文字罪，其餘為在公眾地方作出擾亂秩序的行為、煽惑他人參與未經批准集結等。

控方：煽動屬簡易程序罪行

國安法無損罪行本質

代表辯方的資深大律師戴啟思稱，根據終院對黎智英保釋案頒下的判辭，香港法例下的罪行均可涉及國家安全；而根據《港區國安法》第41條，任何涉及國安的罪行需循公訴程序進行。被告被控的煽動罪本身屬簡易程序罪行，但因控罪與國安相關，遂成為可公訴罪行，而根據《裁判官條例》第88條，控方不能將可公訴的煽動罪轉介至區域法院，故區院無權審理此案，案件應轉介至高院審理。

控方回應稱，國安法並沒有影響煽動罪的本質，煽動罪本身是簡易程序罪行，故《裁判官條例》的限制並不適用，控方轉介區院的做法無誤。案件將於下周五（9日）裁決，若屆時法官裁定區院有權審理此案，將處理辯方的終止聆訊申請。

戴啟思陳辭時，一度提及國安法並不是在本地立法，遭陳官隨即打斷說，他不容許法庭出現政治宣稱，要求辯方只對法律作陳述，又說尊重戴啟思是前大律師公會主席及資深大律師，希望他遵守規則。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】

（港區國安法）