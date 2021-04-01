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大狀羅達雄代表李宇軒 拒談受誰委託 胞妹：不知是否官派律師

【明報專訊】12港人之一、「香港故事」成員李宇軒返港逾一周，羈押地點至今未明，家人稱未曾與他見面。李被控違反《港區國安法》的案件昨（3月31日）再提堂時，則由家人從未知悉的大律師羅達雄代表。對於李宇軒現時被還押於何處，以及誰人委託他擔任代表律師等，羅大狀昨在庭外以不便透露詳請，拒絕回應。李宇軒的妹妹在本報查詢下稱，她只從新聞報道中得知事件，亦不清楚羅達雄是否官派律師。

李宇軒返港後於上周三（3月24日）被落案起訴串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀協助罪犯、以及無牌管有彈藥共3罪，但因未完成檢疫缺席聆訊，當時未有代表律師，當日據悉他已會見律師。

李續缺席聆訊 下周三再續

案件昨日再到西九龍裁判法院的提訊，李宇軒因檢疫仍未完，繼續缺席聆訊，庭上由大律師羅達雄代表，控方則由律政司高級檢控官李庭偉代表。最後國安指定法官、總裁判法官蘇惠德下令將案件押後下周三（7日）再訊，其間李宇軒還押懲教看管。

本報曾在庭外追問大律師羅達雄，李宇軒現時被還押於何處，以及誰人委託他擔任代表律師等，羅達雄回應稱不便透露詳請。及後再致電羅達雄查詢，電話接通後便馬上掛斷。懲教署亦以不會就個別個案評論，拒絕回應李宇軒現時還押在哪一間收押所。

李宇軒妹妹在本報查詢下透露，家人未有機會與李宇軒見面，又透露「哥哥寫返嚟嘅信，有提及請屋企人，幫佢安排回港嘅律師」，惟家人為他安排的律師，早前於元朗警署時已被李宇軒拒絕，說「我唔相信佢喺無壓力嘅情况下會拒絕家人安排嘅律師，同時另外委託其他律師」。而目前她仍在消化事件，暫時未有下一步計劃。

羅違大律師守則 兩遭停牌

翻查資料，羅達雄先後於2005年及2007年，因違反大律師《行為守則》分別遭停牌兩個月及4個月。大律師名冊顯示，羅達雄於1992年獲大律師執業資格。

根據Olympia Chambers網頁，羅畢業於城市大學（法學士），取得香港大學法學專業證書，並持中國人民大學法學碩士 （民商法學專業）及中國法與比較法法學碩士。

另外，同期回港的12港人之5名被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃偉然及郭子麟，昨分別於東區、粉嶺及屯門裁判法院提堂，5人的案件均押後至4月5日於沙田裁判法院再訊。

【案件編號：WKCC 1107/21】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕缺席聆訊 檢疫 無牌管有彈藥 串謀協助罪犯 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 辯護律師 李宇軒 港區國安法

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