中大研究：改善接種者腸道微生態 發炎指數降八成

中大醫學院於今年1至3月招募10名疫苗接種者參與研究，年齡介乎33歲至83歲，分別是6女4男；當中4人接種BioNTech，其餘6人接種科興疫苗，兩款疫苗各有兩名接種者服用中大研發的配方。

初步結果顯示，服用配方者的接種者血液中B細胞的含量，較未服用者高接近50%；炎症因子方面，其中sCD40L的指數下跌達八成，該炎症因子可引起發燒、肌肉痠痛等病徵，另外3種炎症因子水平下跌15%至30%。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟表示，改善腸道微生物生態有助減少炎症因子釋放，有望減少疫苗副作用，另可增加B細胞提升製造抗體水平。

將招募500人研究 跟進一年

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授麥詠欣說，過往有研究發現，腸道微生態不健康會削弱流感疫苗的成效，中大將做涉及500人的大型隨機雙盲研究，其中糖尿病患者和年滿65歲者各佔一半，參與者會在接種第一劑新冠疫苗後服用配方或安慰劑3個月，並跟進一年。

中大醫學院長陳家亮指出，期望少於一年內完成研究，以了解改善腸道微生物生態，對增強自身免疫力及提升疫苗的安全和成效的關係。

（疫情第四波）