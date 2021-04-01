新一批最快周五抵港 BioNTech有望下周復打

本港周二接種逾1.5萬劑科興疫苗，當中有3名科興接種者送院，包括一名53歲女子接種後胸口痛，情况穩定，需留院觀察；一名41歲女子感喉嚨不適，治療後出院；另有38歲女子打針後暈眩、痕癢、有出疹及敏感情况，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。港府昨稱，就打第一針有嚴重不良反應並需要入院治療者，為謹慎起見會先取消他們第二針的預約，請他們諮詢醫生後再預約第二針。

科興預約接種新低

昨日有5100人接種第一劑科興疫苗，另有2900人預約打科興，兩數字均是計劃推行以來新低。同日另有9600人接種第二劑科興疫苗，本港累計約46萬人接種第一劑科興或BioNTech疫苗，約4.4萬人接種了第二針科興。

聶德權昨在社交網站稱，政府已與疫苗代理商復星緊密聯繫，跟進新一批疫苗付運安排，若一切順利下周初有望復打BioNTech。外電亦報道，復星董事長郭廣昌表示，香港可能在周末前或下周初恢復接種BioNTech。另消息稱新一批復必泰疫苗最快周五抵港。

防護中心：康復者只需打一劑

本港至今已有逾萬人染新冠後康復出院。衛生防護中心總監林文健昨表示，衛生防護中心轄下兩個科學委員會因大部分康復者抗體維持6至9個月，已建議康復者出院後最少90日之後接種一劑BioNTech，但知悉早前已有康復者出院後接種了一劑科興或BioNTech，無論他們是否出院後3個月內接種、接種科興或BioNTech，亦只需打一針，不需再打第二針。

（疫情第四波）