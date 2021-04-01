港聞

港聞二

變種病毒攻入臨時醫院 患者與其他確診者同房 專家憂交叉感染

【明報專訊】本港過去一周錄得48宗新冠病毒確診，當中八成屬輸入個案。變種病毒亦隨着輸入個案湧港，並攻入病房。臨時醫院早前3日內兩度安排帶有變種病毒的患者與其他確診者同房，醫管局昨透露前日公布、驗出N501Y變異陰性但E484K陽性的個案，屬臨牀上首見。衛生署將加快化驗速度，醫管局會等候E484K基因排序結果才安排病人轉病房。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，患者有可能交叉感染變種病毒株，需嚴防病毒流入社區，並加快檢測速度。

衛生防護中心總監林文健昨表示，本港自去年底起累計錄得145宗變種病毒株個案，71宗屬英國、20屬南非及5宗屬巴西，另外有37宗待分類，以及12宗因病毒量少未能分類。他稱3種病毒株均有N501Y變異，當中同時驗出N501Y和E484K變異的有25宗，有6宗則對E484K呈陽性、對N501Y呈陰性。

衛署加快驗變種 出結果始轉病房

林指出，衛生署一般會先做N501Y變異基因排序，區分屬英國、南非或巴西類別，其後做E484K變異篩查。他說變種病毒對部分疫苗效力有影響，當局透過篩查確認無變種病毒流入香港，顯示整體港口衛生措施有效。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，6宗驗出N501Y呈陰性、E484K呈陽性的個案中，早前5宗均是其後在實驗室發現，當時患者已不在醫院，是次28歲男子個案為臨牀上首次發現。曾與該男子一同隔離的3人，因病毒量太低未能做基因排序。她指出，衛生署目前驗出E484K結果的時間可由數日縮短至一日，當局會等待兩種變異的基因排序結果才安排原本獨立隔離的病人轉房。

部分可令BioNTech效力跌九成

本港使用的科興和BioNTech疫苗中，科興對變種病毒株效用未有資料；防護中心轄下聯合科學委員會曾稱，BioNTech對英國及巴西變種病毒有效率分別逾85%及90%，至於南非病毒株，實驗室中和抗體測試顯示抗體水平跌，但仍有效。據瑞士與內地學者於預印網站bioRxiv發表的文章，若有E484K變異，BioNTech產生的抗體水平跌九成。

許樹昌表示，患者或會交叉感染變種病毒株，需嚴防病毒流入社區，幸好是次同房患者仍留醫。他補充，政府要小心界定高中低風險地區，並因應疫情迅速調整。

（疫情第四波）

相關字詞﹕變種病毒株 許樹昌 新型冠狀病毒

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