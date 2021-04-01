同坐向上下層4人染疫 半月前曾封區 恐煙囪效應播毒 均益大廈60人撤離

昨增6宗確診 1宗本地個案

本港昨新增6宗新冠病毒確診，5宗屬輸入，唯一一宗本地確診屬源頭不明，患者是在物業管理公司任文職的25歲男子（第11468宗），平時要巡視公司物業，公司所在砵蘭街46至52號以及他曾巡視的多幢大廈被納入強制檢測，10多名同事檢疫。患者住在西營盤均益大廈第三期B座4樓10室，其下層住戶、在灣仔「Mr Brown」酒吧工作的調酒師本月17日確診，政府同日圍封該大廈，25歲男子當晚驗出陰性，13日後、即3月29日流鼻水，在社區檢測中心驗出陽性。

均益新患者圍封當日陰性 工作相關多廈強檢

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新確診男子可能是在大廈感染，但封區時仍處潛伏期，故驗出陰性，而病毒潛伏期較長，故他在上次檢測後10多日才發病；也可能是在社區其他地方感染，恰巧與之前個案住同一大廈。

張竹君昨晚約6時48分進入均益B座視察近半小時，透露3樓10號單位最先有人病發，家庭另外兩人亦在檢疫中心確診，而昨日源頭不明個案居於4樓10號單位，因「樓上樓下」相繼染病，擔心因環境因素感染。

3樓患者病毒量極高 袁國勇籲共用天井者速驗

袁國勇表示，懷疑B座的9號及10號共用天井出現煙囪效應，形成垂直傳播。他說，3樓10號單位一家三口確診，其中一名患者CT值低至13（病毒量極高），其呼出病毒或伴隨煮食或洗澡時暖空氣一同向上升，若樓上單位同時開窗及抽氣扇，會抽入帶病毒空氣，而共用天井的9號單位亦可能受煙囪效應影響，呼籲相關居民盡早檢測。

袁說，另一可能是4樓10號單位住戶沒為U形隔氣管注入足夠水分，失去隔氣功用，若開抽氣扇形成負壓，或將樓下渠管的病毒抽入屋內，但這可能較低。

上周搬入的B座高層居民易女士感擔心，稱將減少外出及預約接種疫苗，亦會多清潔廁所，減低病毒污染風險。其4歲女兒亦害怕得眼泛淚光，說「害怕打針，害怕檢測」。高層居民黃太說，24樓每逢周末都有近20名外國人聚會開派對，擔心有播毒風險。

中西區議員葉錦龍的父母住在10號單位，他間中留宿，昨與父母撤離到觀塘帝盛酒店隔離。他說，若袁國勇是用科學方法見到有需要撤離，也無奈接受，但政府半月前才在大廈封區，現時又要檢疫，部分街坊對安排有疑問，認為已驗出陰性為何仍要檢疫。

酒樓樓面初確 30同事檢疫

另外，昨有兩宗源頭不明初步確診，包括一名56歲酒樓樓面員工，她在灣仔分域街捷利中心金御海鮮酒家工作，在3月15日定期檢測中驗出陰性，29日發病，工作至昨日，約30名同事要檢疫，衛生防護中心建議酒家關閉14日。另一個案涉及一名23歲天花裝修工人，他住在油塘油麗邨智麗樓，工作地點在旺角廣東道1131至1133號，數名同事要檢疫；患者亦曾在觀塘宏利金融中心B座、新都城2期、太古坊單獨工作，有關大廈被納入強制檢測。

明報記者

（疫情第四波）