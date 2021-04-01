港聞

港聞二

同坐向上下層4人染疫 半月前曾封區 恐煙囪效應播毒 均益大廈60人撤離

【明報專訊】港府力爭「清零」，過去7天本地個案有兩日零確診，但其後斷纜。昨日再有本地源頭不明個案，涉及一名從事物業管理文職的男子，他住在半月前曾封區強檢的西營盤均益大廈第三期B座10號單位，樓下單位早前有3人確診。港大微生物學系講座教授袁國勇等昨晚到場視察後稱，大廈疑出現「煙囪效應」，要求同坐向2樓及以上所有單位撤離，有業主立案法團代表估計涉及約50至60人。另該男子辦公及他曾巡視的大廈都納入強制檢測。

昨增6宗確診 1宗本地個案

本港昨新增6宗新冠病毒確診，5宗屬輸入，唯一一宗本地確診屬源頭不明，患者是在物業管理公司任文職的25歲男子（第11468宗），平時要巡視公司物業，公司所在砵蘭街46至52號以及他曾巡視的多幢大廈被納入強制檢測，10多名同事檢疫。患者住在西營盤均益大廈第三期B座4樓10室，其下層住戶、在灣仔「Mr Brown」酒吧工作的調酒師本月17日確診，政府同日圍封該大廈，25歲男子當晚驗出陰性，13日後、即3月29日流鼻水，在社區檢測中心驗出陽性。

均益新患者圍封當日陰性 工作相關多廈強檢

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新確診男子可能是在大廈感染，但封區時仍處潛伏期，故驗出陰性，而病毒潛伏期較長，故他在上次檢測後10多日才發病；也可能是在社區其他地方感染，恰巧與之前個案住同一大廈。

張竹君昨晚約6時48分進入均益B座視察近半小時，透露3樓10號單位最先有人病發，家庭另外兩人亦在檢疫中心確診，而昨日源頭不明個案居於4樓10號單位，因「樓上樓下」相繼染病，擔心因環境因素感染。

3樓患者病毒量極高 袁國勇籲共用天井者速驗

袁國勇表示，懷疑B座的9號及10號共用天井出現煙囪效應，形成垂直傳播。他說，3樓10號單位一家三口確診，其中一名患者CT值低至13（病毒量極高），其呼出病毒或伴隨煮食或洗澡時暖空氣一同向上升，若樓上單位同時開窗及抽氣扇，會抽入帶病毒空氣，而共用天井的9號單位亦可能受煙囪效應影響，呼籲相關居民盡早檢測。

袁說，另一可能是4樓10號單位住戶沒為U形隔氣管注入足夠水分，失去隔氣功用，若開抽氣扇形成負壓，或將樓下渠管的病毒抽入屋內，但這可能較低。

上周搬入的B座高層居民易女士感擔心，稱將減少外出及預約接種疫苗，亦會多清潔廁所，減低病毒污染風險。其4歲女兒亦害怕得眼泛淚光，說「害怕打針，害怕檢測」。高層居民黃太說，24樓每逢周末都有近20名外國人聚會開派對，擔心有播毒風險。

中西區議員葉錦龍的父母住在10號單位，他間中留宿，昨與父母撤離到觀塘帝盛酒店隔離。他說，若袁國勇是用科學方法見到有需要撤離，也無奈接受，但政府半月前才在大廈封區，現時又要檢疫，部分街坊對安排有疑問，認為已驗出陰性為何仍要檢疫。

酒樓樓面初確 30同事檢疫

另外，昨有兩宗源頭不明初步確診，包括一名56歲酒樓樓面員工，她在灣仔分域街捷利中心金御海鮮酒家工作，在3月15日定期檢測中驗出陰性，29日發病，工作至昨日，約30名同事要檢疫，衛生防護中心建議酒家關閉14日。另一個案涉及一名23歲天花裝修工人，他住在油塘油麗邨智麗樓，工作地點在旺角廣東道1131至1133號，數名同事要檢疫；患者亦曾在觀塘宏利金融中心B座、新都城2期、太古坊單獨工作，有關大廈被納入強制檢測。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕煙囪效應 撤離 強制檢測 封區 疫情第四波 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

馬灣公園地批予新鴻基 3年內活化馬灣舊村
馬灣公園地批予新鴻基 3年內活化馬灣舊村
多4組棕地研建逾萬伙公營屋
多4組棕地研建逾萬伙公營屋
劏房組倡續租優先 加租封頂15% 關注團體：加幅上限太高 業主團體批「鬥地主」寧放售
劏房組倡續租優先 加租封頂15% 關注團體：加幅上限太高 業主團體批「鬥地主」寧放售
梁永祥：設起始租金恐過度傾斜租客 影響供應
梁永祥：設起始租金恐過度傾斜租客 影響供應
不滿無起始租金 劏房戶憂立法前被抬價
不滿無起始租金 劏房戶憂立法前被抬價
變種病毒攻入臨時醫院 患者與其他確診者同房 專家憂交叉感染
變種病毒攻入臨時醫院 患者與其他確診者同房 專家憂交叉感染
新一批最快周五抵港 BioNTech有望下周復打
新一批最快周五抵港 BioNTech有望下周復打
中大研究：改善接種者腸道微生態 發炎指數降八成
中大研究：改善接種者腸道微生態 發炎指數降八成
天美工程：支持疫苗接種 不建議打針後即開工
天美工程：支持疫苗接種 不建議打針後即開工
陸路口岸抵港今起免檢變兩檢
陸路口岸抵港今起免檢變兩檢
在家工作男染賭癮 輸70萬破產
在家工作男染賭癮 輸70萬破產
大狀羅達雄代表李宇軒 拒談受誰委託 胞妹：不知是否官派律師
大狀羅達雄代表李宇軒 拒談受誰委託 胞妹：不知是否官派律師
快必涉煽動罪申終止聆訊 控辯雙方爭議區院有無權審
快必涉煽動罪申終止聆訊 控辯雙方爭議區院有無權審
林卓廷棄保釋 fb宣布辭任區議員
林卓廷棄保釋 fb宣布辭任區議員
深水埗集結被捕招認激光筆照警 青年暴動囚4年
深水埗集結被捕招認激光筆照警 青年暴動囚4年
毁何君堯議辦青年兩遭覆核刑期 律政司勝訴 押後判刑
毁何君堯議辦青年兩遭覆核刑期 律政司勝訴 押後判刑
港台禁節目參賽 已報亦要退 管理層：正檢討機制 員工：擔憂獲獎？
港台禁節目參賽 已報亦要退 管理層：正檢討機制 員工：擔憂獲獎？
疫下求職騙案飈九成 有人「刷單賺佣」失73萬
疫下求職騙案飈九成 有人「刷單賺佣」失73萬
803基金覆核毛孟靜寓所涉僭建 屋署質疑梁振英非專家
803基金覆核毛孟靜寓所涉僭建 屋署質疑梁振英非專家
覆核古洞收地補償 業主勝訴
覆核古洞收地補償 業主勝訴
教局倡共享教職處理超額教師
教局倡共享教職處理超額教師
通識改名「公民與社會發展」 指引待訂 9月中四推行 教師批未見詳情「太遲」
通識改名「公民與社會發展」 指引待訂 9月中四推行 教師批未見詳情「太遲」
環團灘岸撿萬膠樽 62%簡體字品牌
環團灘岸撿萬膠樽 62%簡體字品牌
繼母認壞榜樣：無人本惡 控方：傷勢相片勝千言
繼母認壞榜樣：無人本惡 控方：傷勢相片勝千言
拘製毒大師 檢7300萬元毒 懂用罕見化學原料
拘製毒大師 檢7300萬元毒 懂用罕見化學原料
追數集團砸糖水店 埋伏警擎槍拘5人
追數集團砸糖水店 埋伏警擎槍拘5人
屋邨火警 精神病婦涉房內縱火被捕
屋邨火警 精神病婦涉房內縱火被捕
警打擊網上販毒拘24人
警打擊網上販毒拘24人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】會否做選委會召集人？ 董生話唔回應
【Emily】會否做選委會召集人？ 董生話唔回應
【Emily】剛勝杏花邨業委會 黃宜抱恙辭區議員
【Emily】剛勝杏花邨業委會 黃宜抱恙辭區議員
【Emily】海園川金絲猴誕港產第三胎
【Emily】海園川金絲猴誕港產第三胎
【Emily】智慧燈柱推網站 搞虛擬展覽
【Emily】智慧燈柱推網站 搞虛擬展覽
【Emily】國安教育日 懲教入境表演中式步操
【Emily】國安教育日 懲教入境表演中式步操
【Emily】問責班子民記佔6 張進樂任民局政助
【Emily】問責班子民記佔6 張進樂任民局政助