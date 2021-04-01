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梁永祥：設起始租金恐過度傾斜租客 影響供應

【明報專訊】劏房租務管制研究工作小組報告不建議設立劏房「起始租金」。小組主席梁永祥表示，由於劏房租金水平受多項因素影響，加上現沒數據，若以行政手段設立起始租金，或會侵害業主私有產權，亦可能觸發大量業主與租客之間的糾紛。他表示，若劏房問題持續甚至惡化，政府可考慮是否採取更嚴厲租管措施，包括設立劏房註冊和發牌制度。有關注團體對小組不提議起始租金感失望，認為難以保障租客權益。

稱暫無數據 或侵害私有產權

報告指出，劏房租金水平受眾多因素影響，包括面積、座向、採光、通風、衛生環境、是否設獨立廚廁、大廈是否設升降機等，若以行政手段為全港每一間劏房訂定起始租金，除涉及沉重行政負擔外，更會引發大量業主與租客之間的糾紛。

梁永祥說，由於現時未有數據，若設起始租金，小組或需多花兩三年才能制訂方案，並不可行；又指設起始租金恐「傾斜得（租客）太多」，有可能令業主沒興趣經營劏房，對供應有嚴重影響，「好心做壞事」。

稱倘惡化 可採註冊發牌制

他續稱，若劏房問題持續惡化，或租管措施實行一段時間後未能保障租客權益，政府可研究採取更嚴厲措施，例如設劏房註冊和發牌制度，取締不合規管要求的劏房。他說此舉或令劏房供應量大減，業主亦可能將成本轉嫁租客，導致租金上升。被問到有否指標判斷劏房問題惡化，他稱小組未有設立指標，相信若問題惡化，傳媒及關注團體就會提出令政府備悉。

小組成員、公屋聯會總幹事招國偉表示，當租管方案正式立法實施後，建議可在首兩年租約期過後，先作中期檢討，再過兩年後作全面檢討，以了解方案成效及會否出現未知問題，從而改善。

團體籲用差餉租值作指標

全港關注劏房平台對報告不建議起始租金感失望，認為難保障租客權益，認為可採用差估署應課差餉租值作起始租金的參考指標，建議可按一個完整單位差餉租值的比例去釐定，再按面積計算每個劏房的租金上限。

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