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劏房組倡續租優先 加租封頂15% 關注團體：加幅上限太高 業主團體批「鬥地主」寧放售

【明報專訊】劏房租務管制研究工作小組昨日向政府提交報告，建議政府透過立法對現時全港逾10萬間劏房實施租務管制，包括設立「標準租約」，並引入優先續租權，租客在首兩年租約過後可優先續租一次，即可連續租住4年。報告亦建議規管劏房續租租金，加幅不可超出差估署私人住宅租金指數過去兩年變化，以15%作加幅上限，若指數下跌，租金亦要按幅度下調，不設「封底」。有關注團體指以15%「封頂」屬過高；業主團體則批評有關方案是「鬥地主」，聲言將劏房還原並放售單位。

運房局表示，政府會仔細和積極考慮工作小組的建議，並會在本立法年度內，盡快向立法會提交相關條例草案。

工作小組去年委聘顧問就劏房作調查，結果顯示現時全港約有10.09萬間住宅大廈的劏房，22.63萬人居住，另有近7000間位於工廈內的劏房。工作小組主席梁永祥表示，為保障基層租客權益，建議政府透過立法對劏房實施租務管制，規管範圍除一般住宅大廈的劏房外，亦涵蓋工廈、寮屋、天台屋的劏房。他說劏房住戶屬情况最差的基層市民，需獲租賃保障，至於如何界定「劏房」，他稱交由政府草擬法例時釐定。

不得收多於帳單款額水電費

針對劏房租管方案，小組報告提出6類建議，包括制訂「標準租約」，規定業主與租客必須簽署，租約期列明固定兩年；租期首12個月過後，租客有權給予業主一個月通知而終止租約；租客除租金、按金及經業主攤分的公用設施費用外，毋須向業主支付任何款項；業主向租客收取水費、電費等，不得超逾帳單列明款額。小組並建議若業主不簽署標準租約，租客可暫緩交租，直至業主履行規定。

強制簽標準租約 優先續租一次

私樓租金指數跌 須按幅度減租

小組亦建議引入優先續租權，租客在首兩年租約過後可優先續租一次，即可連續租住4年；業主續租時可加租，但加幅不得超逾差估署私人住宅租金指數過去兩年百分率變動，以15%封頂；若出現通縮令指數變動為負數，業主續租時要按有關幅度減租。當4年租約期過後，業主與租客可自由商議和訂立新租約，亦重新按「2+2」年續租安排處理。梁永祥稱，若業主不按幅度減租，小組建議設罰則。

針對分租的劏房單位，小組建議規定源頭出租人在終止租契和收回單位時，須給租客較長通知期，例如60日。小組並建議若發生欠租、租客使用物業作非法用途等，業主可向土審處申請物業管有權命令（即收樓）。

小組：對正當劏房業主無影響業主會：倘合得來續租毋須逼

被問到租管方案會否減少市場上的劏房供應，梁永祥認為方案沒對業主造成不公平，「對於守法、做正當生意的劏房業主完全沒有影響」，不良業主才會擔心。

關注基層住屋聯席憂慮，在租管未正式立法的「空窗期」內，部分不良業主有可能大幅加租或中止租約，迫使租客簽訂租金高昂的新約，又認為小組將租金升幅以15％封頂，對基層而言仍非常高，建議參照公屋租金調整機制，以10%為上限。全港關注劏房平台亦認為15%加租上限過高，對劏房戶是極大負擔，認為應以通脹為參考基準。

身兼小組成員的香港業主會會長佘慶雲批評有關方案是「鬥地主」，傾向租客利益，其中「2+2」年優先續租權對業主「最辣」，當租客有問題，業主不能及早放棄，反而要強迫雙方一起4年，有可能出現更大糾紛，「初則口角，繼而動武，甚至出現血案」。他說業主一般希望找到好租客，若雙方合得來，毋須強迫亦會續租。他稱方案對業主缺乏保障，相信會令部分業主放棄經營劏房，他亦決定將其經營的劏房還原及放盤出售。

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