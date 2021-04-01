多4組棕地研建逾萬伙公營屋

位於元朗上水 共11公頃

發展局表示，規劃署已完成檢視第二階段290公頃棕地，其中約11公頃、涉及4組位於上水及元朗的棕地群具潛力在短、中期內興建公營房屋，連同周邊土地合併發展，粗略估計可提供逾1萬個公營房屋單位。

土木工程拓展署目標於今年第二季陸續展開工程可行性研究，以確定發展參數，包括地盤面積、發展密度和預計單位數量等。

發展局冀6年生地變熟地

專家：一般需10年

發展局發言人表示，期望6年內將「生地」變成「熟地」，將地盤交付相關機構興建公營房屋，以增加短期及中期供應。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，對政府期望6年內把棕地變成熟地不敢太過樂觀，他說一般需時10年，冀政府可把行政程序盡量壓縮。

另外，約有62公頃土地已涵蓋於其他發展規劃，包括約12公頃為新田╱落馬洲發展研究，預計可提供3.1萬個房屋單位；而約18公頃將為牛潭尾地區土地用途檢討研究，可配合未來北環線發展；另約32公頃已規劃作不同發展用途。