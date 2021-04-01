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馬灣公園地批予新鴻基 3年內活化馬灣舊村

【明報專訊】政府昨日公布已簽立批地文件，將整幅馬灣公園用地，以單一批地方式批予新鴻基地產全資擁有的馬灣公園有限公司，以發展及營運馬灣公園，批地期限至2029年12月30日，並在期限屆滿前雙方同意下可再考慮續期；政府並會收取象徵式地價，以符合馬灣公園作為不賺取利潤的社區計劃性質，但新鴻基須在批地日期起計3年內，完成和開始運作馬灣公園二期，亦即荒廢多年、已變成假日「打卡」熱點的馬灣舊村，當中會有零售及餐飲等設施。新鴻基稱歡迎與政府就馬灣公園第二期的安排達成協議。

本研社：續單一批地變相壟斷

本土研究社指馬灣公園一期、即挪亞方舟於2008年底起，以象徵式租金的短期租約形式營運，一直虧損，現時政府繼續以單一批地方式將公園一、二期批予新鴻基，變相容許由發展商壟斷項目，亦忽略區內持份者意見，並不理想。

本研社稱，政府1990年代以單一批地方式將馬灣土地批予新鴻基，但由於當年未訂明第二期項目的落實年期，故一直未有進展，對於二期項目延誤多年，政府與發展商都有責任。

新鴻基：虧損因交通 商引專巴

新鴻基回應本報查詢時表示，馬灣公園第二期的概念為保育和活化馬灣舊村風貌，會盡快動工，期望為市民和旅客提供另一消閒熱點。

設藝術工作室 有零售餐飲

新鴻基又表示，馬灣發展項目是政府和新地以合作伙伴形式共同發展的社區項目，一直用心經營挪亞方舟，開幕至今共約686萬人次遊覽，期望第二期於3年後落成，能為馬灣公園帶來嶄新面貌，不過馬灣公園一直面對交通限制，新鴻基一直向政府爭取放寬，至今未有成果，亦因此連年虧損，正與政府部門商討爭取放寬有關限制並引入專營巴士。

政府昨晚發新聞稿交代馬灣公園批地安排。政府指與新鴻基在1997年6月簽署項目協議，訂明在馬灣島推行各項發展項目，包括興建馬灣公園，當中第一期於2008年起營運，惟第二期因項目協議未訂明細節和落成日期，故一直未有進展。雙方經過磋商，同意馬灣公園第二期發展會保育、修復和翻新馬灣舊村，提供藝術工作室、工作坊、零售，以及餐飲地方。至於村內歷史遺蹟，包括天后廟、九龍關紀念碑和碑石、「梅蔚」石刻，均會保育。

根據協議，新鴻期最多可動用5735萬元作興建馬灣公園第二期。政府表示，該5735萬元是馬灣公園發展的開支上限10.3148億元中未動用的餘額，新鴻基將自行承擔所有額外建築費。政府表示新鴻基已付還政府共3.4051億元利息。

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相關字詞﹕挪亞方舟 新鴻基 馬灣公園

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