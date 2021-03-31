港首個車聯網公路測試 為期9月 燈柱車輛裝設備蒐數據 助研自動駕駛

車聯網技術可讓車輛與附近物件通訊，如車與車連繫、接收附近道路基建（如交通燈）的實時信息、透過系統知道路面及路上行人的情况，藉以加強道路安全及輔助駕駛。

沙田14公里路段測試

斥資2000萬 10車收集數據

應科院2016年開始研發車聯網技術，2017年6月起於科學園區內做道路試驗。是次應科院獲創新科技署及運輸署支持，在科學園至沙田市中心一段14公里的路段展開公路測試，為期9個月，至今年11月，涉及資金2000萬元。

該路段的交通燈及燈柱上已設置14個路旁設備，以接收、處理和發送信號；另有約10輛已配備車載設備的測試車輛接收數據，包括車速、煞車狀態、死火燈狀態等，而沒有裝置、並非測試計劃中的車不受影響。經系統分析數據後，可實時在測試車輛上就潛在道路危險向司機發出預警。測試主要有10種用例，包括顯示實時交通燈號、盲點車輛切線警示、緊急煞車警示、限速警示、道路施工提示等。

應科院：為修改道路使用例鋪路

應科院首席營運總監司徒聖豪表示，不會封路做測試，以讓車輛在真實環境行駛，獲得有參考價值的數據。另外，應科院亦正與港鐵商討，計劃在輕鐵與行車路之間的關鍵路口安裝有關系統作測試，提醒輕鐵車長路面情况。司徒聖豪又稱，車聯網公路測試不排除未來擴展至更多地區，亦會考慮推展到商用車，如巴士、小巴等。長遠而言，此測試可收集數據，為未來政府修改道路使用條例，以容納車聯網系統鋪路。

明報記者