警槍擊揮鎅刀中年漢 官：在他國可能被轟斃

【明報專訊】港鐵深水埗站2018年發生女警開槍案，中年漢被截停搜查時涉向警員揮舞鎅刀，被一名女警開槍擊中胸口，事後因槍傷致下身行動不便。中年漢早前否認兩項有意圖而企圖傷人罪，區院法官陳廣池昨在裁決中指出，被告持鋒利鎅刀衝向警員揮舞，即使被警告亦無停止，女警開槍屬「可理解」，並表示若事件發生在「其他國家」，「被告有可能被當場槍斃」，裁定被告兩罪罪成，還押至4月23日判刑。
中年漢兩項企圖傷人罪成
現患有適應障礙及下肢持續麻痹的被告周景登（56歲），昨早由兒子推輪椅到庭應訊，得悉結果後兩人均表現平靜。兩項控罪指被告於2018年11月7日，在港鐵深水埗站大堂12號舖外，企圖非法及惡意傷害警員王嘉雄及女警袁嘉穎。
法官陳廣池裁決時接納兩名涉案警員的口供，稱當日被告兩度被要求出示身分證後「發難」，拿出鎅刀先後衝向兩警員揮舞。警員雖可用胡椒噴霧、警棍自衛，但當時兩警員選擇用槍，反映被告必然持鎅刀有所動作，並稱不相信警員會因看到被告跌鎅刀而開槍，「畢竟案件是在香港發生，而不是在其他國家發生，否則被告有可能被當場槍斃」。
官稱本案非着重警方處理手法
陳官強調，本案着重被告有否干犯控罪，而非警方當時處理方法是否合適，即使被告沒有傷害到兩名警員，亦不是抗辯理由，並認為女警向他開槍屬「可理解」，裁定被告罪成。