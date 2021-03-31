警槍擊揮鎅刀中年漢 官：在他國可能被轟斃

中年漢兩項企圖傷人罪成

現患有適應障礙及下肢持續麻痹的被告周景登（56歲），昨早由兒子推輪椅到庭應訊，得悉結果後兩人均表現平靜。兩項控罪指被告於2018年11月7日，在港鐵深水埗站大堂12號舖外，企圖非法及惡意傷害警員王嘉雄及女警袁嘉穎。

法官陳廣池裁決時接納兩名涉案警員的口供，稱當日被告兩度被要求出示身分證後「發難」，拿出鎅刀先後衝向兩警員揮舞。警員雖可用胡椒噴霧、警棍自衛，但當時兩警員選擇用槍，反映被告必然持鎅刀有所動作，並稱不相信警員會因看到被告跌鎅刀而開槍，「畢竟案件是在香港發生，而不是在其他國家發生，否則被告有可能被當場槍斃」。

官稱本案非着重警方處理手法

陳官強調，本案着重被告有否干犯控罪，而非警方當時處理方法是否合適，即使被告沒有傷害到兩名警員，亦不是抗辯理由，並認為女警向他開槍屬「可理解」，裁定被告罪成。

【案件編號：DCCC 348/20】