貴利收息630厘 警打擊收數拘12男

新界北總區去年接獲有關非法放債個案共754宗，比2019年的450宗急升近七成。警方上周日（21日）起展開一連7日的「高山」行動，透過執法及教育打擊非法放債。行動中拘捕12男子（14至43歲），他們涉嫌放高利貸、刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢等罪。

14及15歲少年涉淋紅油

報酬每次數百至1000元

12名被捕者報稱學生、速遞員、倉務員及無業，其中兩名分別14及15歲的少年涉嫌淋紅油。案中涉及10名事主，眾人借貸2000至100萬元不等，合計借貸205萬元，其中一人被債主收取高達630厘年利率，為法定利息上限的10.5倍。

新界北總區重案組1A隊主管高級督察曹世樑表示，事主家人及鄰居均受淋紅油、塞匙窿、被加入追債群組等滋擾。此外，曹稱以往非法追債主要由黑幫操縱的收數公司主導，近期轉由中介人到網上招攬年輕人以淋紅油等手法收數，年輕人可收取每次數百至1000元報酬不等。

警方相信疫情下本港失業率高企，加上停課令青少年游手好閒，被不法分子招攬參與非法追債，呼籲青少年勿以身試法。