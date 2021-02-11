梁式芝書院前教師 涉騙學校530萬

38歲被告蔣怡興被控18項罪名，包括10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件、5項盜竊及3項使用虛假文書的副本。

廉署表示，被告案發時為梁式芝書院的教師，該校2015年9月成立委員會，處理多項學校設施改善項目，被告是成員之一，負責聯絡潛在承辦商報價及邀請投標。被告涉嫌使用5份載有虛假陳述的利益衝突申報書誤導學校，涉及項目包括構建歷史畫廊、安裝課室白板、更換LED燈管及2000張學生椅，合約總額約59萬元。

學校工程聯絡報價 涉用假報價單

此外，被告涉嫌使用載有虛假陳述的投標摘要及批核紀錄，及4份書面報價摘要及批核紀錄誤導校方，涉及項目採購包括翻新教堂，以及供應及安裝鋁板、課室窗簾及LED燈管，合約總額約69萬元。

另外，被告涉嫌盜竊該校共逾370萬元，涉及兩個強制驗樓項目，及一個窗戶維修項目。被告又涉嫌就上述兩強制驗樓計劃項目，使用一封看來是由該校校長發出的信件副本，以及一份看來是由一名項目工程顧問發出的付款證明書副本，分別誘使一名裝修公司東主及該校一名職員接受它們為真文書的副本。此外，被告涉嫌使用一份看來是該校所接受的報價單的副本，誘使一名家俬公司東主接受它為真文書的副本，該報價單涉及為教員室供應及安裝56組書桌，總值約29萬元。