去年取大律師資格 副檢控專員升資深大狀

湯家驊：林有豐富執業經驗 安排不奇怪

獲委任的4名資深大律師年齡相若，其中47歲的林穎茜早年為政府律師，現於律政司刑事檢控科（商業罪案）擔任副刑事檢控專員，專責處理刑事上訴工作，近期亦多次代表律政司處理反修例案件刑期覆核申請，至去年取得大律師資格。資深大律師湯家驊表示，林未成為大律師前已擁有豐富執業經驗，對有關「升仙」安排不感奇怪。

其餘3人分別為50歲的周嘉俊、46歲的羅敏聰，以及48歲的聶心平。周嘉俊於1995年取得大律師資格，擅長處理刑事審訊案件。羅敏聰和聶心平則同樣擅長處理民事案，當中羅敏聰於1997年取得大律師資格，專長處理跨境糾紛、公司法，以及一般民事案件。羅敏聰為前財政司長政治助理羅永聰的胞兄，曾於曾俊華參選特首時捐款9萬元支持。聶心平則於1997年在澳洲取得大律師資格，及後於2006年在港取得大律師資格，執業範圍包括證券及監管法、銀行法、商業法、公司法和保險法訴訟。

有關委任將於今年5月29日生效，委任儀式將於同日在終審法院舉行。