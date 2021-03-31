食店老闆私人檢控梁家榮覆核被拒 鄭若驊列利害方 轉介上訴庭

上訴人郭德英（圖）昨日沒有律師代表，潘兆初問她會否聘請律師，郭表示不會，但希望繼續提出上訴。

法官稱涉3法律議題

委派法庭之友協助

潘官指出，本案牽涉3個法律議題，包括在《基本法》第63條、普通法及《裁判官條例》下，提出私人檢控應如何處理；若裁判官不接納私人檢控，提出檢控一方應循上訴或司法覆核處理等，因此若上訴人非執業律師，法庭要由專業人士協助，遂下令委派「法庭之友」協助法庭。法庭之友由法庭委任，協助法官釐清法律觀點；在法律程序中法庭之友並非敵對的一方。

青年電筒照警眼判服務令

潘官又提出，提請私人檢控涉及公眾利益議題，建議律政司長介入處理，代表特區政府一方的律師則表示需要先索取指示。重新開庭後，政府代表申請押後案件14天，以研究有關問題，惟潘官稱「咁做唔理想」，最終下令將律政司長加入「有利害關係的一方」。

另外，24歲青年何梓洋去年1月趁一名便衣警長在「空姐牛肉飯」買飯後，用電筒照射其面部約兩秒，令警長眼睛出現光影及眼球脹痛，青年早前被裁定一項普通襲擊罪成。裁判官黃士翔昨在西九龍裁判法院判刑稱， 雖然被告是因事主的警員身分而犯案，但事主並非正執行職務的警員，不認為因為事主是警員就要判監，最後判被告接受240小時社會服務令。

【案件編號：HCMA 216、WKCC 2595/20】

（反修例風暴）