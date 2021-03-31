Tg起底群組管理員認煽惑 近萬條信息數百次提及狗黑警 控方指仇恨

被告許佩怡（25歲）被控2019年8月12日至11月28日，在香港與其他人串謀非法煽惑Tg使用者縱火，及管理名為「阿囝搵老豆老母」Tg頻道，以廣播信息意圖煽惑他人使用暴力、慫使他人不守法或不服從合法命令。被告另被控串謀他人有意圖而傷人、串謀煽惑他人犯刑事損壞罪、煽惑他人犯刑事損壞共3罪，獲准在法庭留檔不予起訴。

控方案情指，2019年示威背景下，涉案頻道同年8月開設，其間發布至少約9400條信息，內容不少帶仇恨相反政治立場者或機構字句字眼，如曾提及603次「狗」、375次「藍絲/藍屍」、221次「黑警」、50次「支那」等，亦有煽動針對政府作非法行為，如曾稱「港人自行了斷」警員，另有用上127次「魔法」、93次「義士」、81次「勇武」等字眼。

包括議員警員官員個人資料

信息中有超過1500條為相反立場者的個人資料起底，涉27名立法會或區議員、17名警員、12名前警員、7名政府官員、3名國家官員、3名中聯辦人員、特首、總裁判官等。警方接觸其中6名受害人，其中一人確認接到11個無來電顯示電話，另外5人因事件困擾，感覺他們發表意見的自由受壓。

警方經調查後發現被告有份管理頻道，前年11月上門拘捕被告後，被告主動提供她的兩部電話予警方調查。警方發現，被告Tg帳戶內有兩個管理員群組，當中有多條涉及製作「燒夷彈」、「鋁熱劑彈」、汽油彈、毒氣等武器信息，被告沒有在群組內提出反對或質疑。

被告警誡下表示，前年6月獲邀成為涉案頻道4名管理員之一，目的是要「起藍絲嘅底」，各人主要接收及過濾「藍絲」個人資料後再在頻道發布；若收到警員資料，會轉交另一頻道「老豆搵仔」處理。

被告否認發布製汽油彈信息

被告另稱，她與另外3名管理員現實中不相識，頻道內製作汽油彈及懷疑涉及煽惑他人傷人、謀殺、綁架等信息均非由她發布，而是其他管理員，她只曾呼籲他人向被起底者「炸爆佢哋個電話」。

【案件編號：DCCC177/20】

明報記者

（反修例風暴）