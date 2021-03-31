Tg起底群組管理員認煽惑 近萬條信息數百次提及狗黑警 控方指仇恨

【明報專訊】25歲兼職女侍應在前年8月至11月在通訊軟件Telegram（Tg）上管理一個反修例相關頻道，被指當中含有大量對相反意見者起底、具仇恨或煽惑他人犯法等性質的信息；被告另被指在一個群組內接收製作汽油彈信息。她昨在區域法院承認各一項串謀煽惑他人犯縱火罪及串謀作出具煽動意圖的作為罪，為首宗涉及反修例Tg頻道管理員認罪的案件。法官為女侍應索取背景被告，還押至4月20日判刑。
被告許佩怡（25歲）被控2019年8月12日至11月28日，在香港與其他人串謀非法煽惑Tg使用者縱火，及管理名為「阿囝搵老豆老母」Tg頻道，以廣播信息意圖煽惑他人使用暴力、慫使他人不守法或不服從合法命令。被告另被控串謀他人有意圖而傷人、串謀煽惑他人犯刑事損壞罪、煽惑他人犯刑事損壞共3罪，獲准在法庭留檔不予起訴。
控方案情指，2019年示威背景下，涉案頻道同年8月開設，其間發布至少約9400條信息，內容不少帶仇恨相反政治立場者或機構字句字眼，如曾提及603次「狗」、375次「藍絲/藍屍」、221次「黑警」、50次「支那」等，亦有煽動針對政府作非法行為，如曾稱「港人自行了斷」警員，另有用上127次「魔法」、93次「義士」、81次「勇武」等字眼。
包括議員警員官員個人資料
信息中有超過1500條為相反立場者的個人資料起底，涉27名立法會或區議員、17名警員、12名前警員、7名政府官員、3名國家官員、3名中聯辦人員、特首、總裁判官等。警方接觸其中6名受害人，其中一人確認接到11個無來電顯示電話，另外5人因事件困擾，感覺他們發表意見的自由受壓。
警方經調查後發現被告有份管理頻道，前年11月上門拘捕被告後，被告主動提供她的兩部電話予警方調查。警方發現，被告Tg帳戶內有兩個管理員群組，當中有多條涉及製作「燒夷彈」、「鋁熱劑彈」、汽油彈、毒氣等武器信息，被告沒有在群組內提出反對或質疑。
被告警誡下表示，前年6月獲邀成為涉案頻道4名管理員之一，目的是要「起藍絲嘅底」，各人主要接收及過濾「藍絲」個人資料後再在頻道發布；若收到警員資料，會轉交另一頻道「老豆搵仔」處理。
被告否認發布製汽油彈信息
被告另稱，她與另外3名管理員現實中不相識，頻道內製作汽油彈及懷疑涉及煽惑他人傷人、謀殺、綁架等信息均非由她發布，而是其他管理員，她只曾呼籲他人向被起底者「炸爆佢哋個電話」。
【案件編號：DCCC177/20】
明報記者
（反修例風暴）
相關字詞﹕管理員 串謀作出具煽動意圖的作為罪 串謀煽惑他人犯縱火罪 反修例運動