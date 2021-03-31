保險索償投訴去年跌 旅保投訴反升

投訴委員會主席徐福燊表示，2020年引起最多索償糾紛的兩類保險產品，分別是住院/醫療保險及旅遊保險。在去年已審結的349宗投訴中，48宗轉交投訴委員會審議，10宗裁定得直，加上75宗為雙方和解個案，共有85名投訴人最終獲保險公司賠償，涉款626萬元，單一個案最高賠償額為61.7萬元。徐補充，去年的旅遊保險投訴中，主要涉及行程延誤或行程改變而要求索償，當中一半表面證供不成立。

在旅遊保險投訴個案中，有一對夫婦去年3月參加葡萄牙和西班牙旅行團，原定3月18日乘搭由里斯本經伊斯坦堡的航班返港，但西班牙3月15日開始實施為期15日的緊急狀態及局部封鎖措施，投訴人夫婦遂改買機票，3月16日直接從里斯本經迪拜及吉隆坡提早返港。當他們提出索償，保險公司根據保單內「不予承保因受保人沒有作出合理的預防以防止索賠出現」拒絕賠償。

遊西班牙遇封城 終獲賠2.7萬

投訴委員會檢視個案後，認為雖然世界衛生組織在3月11日宣布新冠疫情全球大流行，3月17日本港保安局對所有海外國家發紅色外遊警示，但都在投訴人旅程展開後才公布，故不認同投訴人預視到西班牙會局部封鎖，而政府新聞公告並非外遊警示，最後保險公司願賠償2.75萬元。

（疫情第四波）