增7確診6輸入 一半涉變種病毒

本港昨日增7宗確診，包括6宗輸入及1宗本地相關個案；另有少於10宗初步確診。輸入個案中有3人驗出N501Y變種病毒，涉及由菲律賓抵港的41歲外傭、從烏克蘭抵港的22歲男船員，他們均無病徵；以及一名由巴基斯坦抵港的50歲男子，他在抵港前一天（27日）病發。本地相關個案為44歲女子，她在3月17日已入檢疫中心。

放寬宗教活動 上限人數場地三成

本港至昨日累計錄得141宗N501Y變種病毒個案，當中44宗屬英國、9宗屬南非、5宗屬巴西；有74宗待分類，另有9宗因病毒量太少未能分類。分析3月的輸入個案，共69宗驗出N501Y，當中逾半、有39宗從菲律賓抵港；16宗從巴基斯坦抵港，其餘涉及阿聯酋、印度、加拿大、比利時、荷蘭、多哥、土耳其、烏克蘭及法國，分別有一至兩宗。

另外，消息指行政會議昨日通過放寬宗教活動的防疫措施，參與人數不多於場地可容納的三成，其間不准飲食，宗教儀式如領聖體除外。對於有專家認為宗教場所多人聚集，放寬風險高，食衛局長陳肇始昨日在港台《千禧年代》說，有很多市民需參加宗教活動，復活節亦是重要時刻，要遵守防疫措施，場地亦要保持空氣流通。

（疫情第四波）