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浸大師生候檢測

【明報專訊】一名22歲浸大男生前日確診感染新冠病毒，曾到校園內3幢大樓，在指定日子內曾到相關大樓的人強制檢測，昨日大批師生到浸大教學及行政大樓地下的流動採樣站排隊等候檢測。

（中通社）

（疫情第四波）

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