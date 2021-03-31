老婦打科興翌日亡 衛署未呈專家評估 6宗接種後死亡 委員會指無直接關係

據《蘋果日報》報道，一名八旬婦本月20日打科興疫苗，翌日在寓所不省人事後離世，遺體送殮房並解剖後，法醫和醫護認為個案與打疫苗無關，衛生署未將個案呈報專家委員會。

法醫解剖判斷與疫苗無關

衛署：不符呈報準則

衛生署回覆本報查詢稱，紀錄中有一宗類似個案，據初步解剖報告及醫生的判斷，其死亡原因與疫苗無直接關係，不符合呈報準則。發言人稱，據專家委員會為疫苗接種異常事件呈報訂的準則，若死亡個案有明確的醫學原因能解釋成因，醫護可毋須當作疫苗接種異常事件呈報。發言人又稱，個案仍會交由港大的「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」分析。

撇除該宗沒呈報個案，專家委員會至昨日收到13宗打疫苗後死亡的個案，專家委員會昨開會評估6宗個案，其中3月2日打科興疫苗、3月6日離世的55歲女子，全面解剖報告顯示其死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，委員會認為與疫苗接種因果關係不一致。

至於另外5宗個案，專家委員會認為全部和疫苗接種沒直接因果關係，包括打BioNTech疫苗後死亡的66歲男子和59歲男子，初步解剖發現他們分別患急性缺血性冠狀動脈病，以及冠狀動脈病；另外兩名打科興疫苗後死亡的60歲和62歲男子，分別患破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓，以及高血壓冠狀動脈病。此外，一名61歲男子打科興疫苗後因急性心肌梗塞死亡，未有初步解剖報告，專家委員會同認為無直接因果關係。

彭鴻昌稱做法未顧公眾觀感

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，衛生署沒將死亡個案呈報專家委員會的做法，未有顧及公眾觀感，現時社會對政府的信心低，即使衛生署解剖認為死亡和疫苗無直接關係，但未知是否可撇除間接關係，既已成立專家委員會，應將個案交給委員會審視。至於專家委員會昨審視死亡個案後，未有如以往開記者會，只由衛生署出新聞稿交代，彭鴻昌認為，專家委員會審視個案後，應提供更詳細資料，因公眾信心對疫苗接種計劃非常重要。

此外，昨有5400人打第一劑科興疫苗，9700人打第二劑，累計約45.6萬人已打第一劑疫苗，約3.4萬人已打兩劑科興。前日共4人打科興疫苗後要送院，其中63歲女子打第二劑科興疫苗後出現敏感及高血壓，要留院觀察。

（疫情第四波）