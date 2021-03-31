地盤工疑被迫簽名 打針不適工傷無補償

工程公司：未確定勞保是否包

對於工人打疫苗後在工作期間不適或受傷，應否視為工傷，勞工處表示，根據《僱員補償條例》，僱員若工作期間因工遭遇意外以致傷亡，即使僱員在意外可能犯錯或疏忽，僱主在一般情况下須負補償責任；一宗個案屬工傷與否，要按事實及客觀環境考慮，不能一概而論。該處至前日未收到僱員投訴或求助；建造業議會稱暫未收到工友查詢。

網媒「香港01」報道，天美工程有限公司涉向地盤工發聲明書，提到不建議接種新冠疫苗；建議如接種後，5日內不要入地盤工作；如員工因接種疫苗後身體不適而致在地盤工作不適或受傷，公司不會視作工傷及不會補償。聲明書要求工人簽署同意。

本報昨就事件致電、電郵及到天美工程查詢並留電話，職員稱負責人不在，截稿前未有回覆。天美工程向香港01表示，公司買的保險未確定因疫苗副作用導致不適或意外會否受保，故未獲保險公司回覆前，工人發生意外或未受保，會遵從法例要求處理。

職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來認為，法例清楚列明僱員因工作關係受傷，僱主須補償，與僱員曾否打疫苗無關，斥該公司「極不負責任」。他說患高血壓僱員工作時受傷，僱主也不能以對方有病為由免責。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，如僱員打疫苗後在工作受傷，是由工作所致，僱主須負責；如與打疫苗有關，應由政府的保障基金賠償。但他承認「有少少灰色地帶」，未能清晰釐定責任，如僱員工作駕車暈倒而撞車，難判斷是否疫苗引致，「應該邊個賠？」

保險界：工作期間受傷均受勞保保障

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄認為，僱員工作期間受傷，不論曾否打疫苗，都受勞保保障；有保險涵蓋打疫苗後不適等情况，僱員可投保，僱主毋須另購保險。香港保險業聯會管治委員會委員潘榮輝認為，一般而言，若僱員受傷與工作有關，例如跌倒，理應包括在勞保；若休息期間面癱，與工作無關，則不會賠償。

（疫情第四波）