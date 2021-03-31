「自豪」作品再觸動當局 艾未未：更自由的香港正消失

身在德國柏林的艾未未接受訪問提到，任何言論自由、言論自由的迹象均可被解作非法或顛覆國家政權，以往這套用在中國內地，現時毫無疑問亦能應用於香港，稱「香港更自由、更民主的社會正在消失」。

形容西九策展人專業正直

西九文化區M+博物館的網頁顯示，當中249件藏品屬艾未未的作品。艾未未形容M+博物館背後的策展人屬非常專業且有「creative integrity（正直）」的人，而他們正應對「瞬息萬變的世界」。

對於其向天安門廣場舉中指的照片再次觸動中國當局，艾未未表示「我不能抗拒那種自豪的感覺」。艾未未在1995年拍攝該照片，並展開一個現稱為「透視研究」的系列創作，向逾百個地方舉中指拍照，而其通常指向政治上有影響力或文化上重要的事物，包括美國白宮、德國國會大廈和俄羅斯克里姆林宮。

「小小的姿態變成國家的事

動搖威權主義的基礎」

艾未未認為，中國當局仍對他向天安門舉中指的照片感到如此憤怒，這正是關鍵所在，「一個人的小小的姿態可能會變成國家的事，並且確實會動搖威權主義的基礎」。他稱西方博物館與大陸做生意，眾多文化機構湧向中國，但質疑他們會否在意藝術中最重要的表達自由，「他們取悅政權時，看到像M+這種專業博物館受到同一政權的巨大壓力會否保持沉默？他們會否舉出他們的中指呢？」