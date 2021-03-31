不設陪審 唐英傑覆核 嶺大劉智鵬為控方解釋「光時」

辯方申延期審遭拒 控方：違及時辦理要求

案件由港區國安法指定法官、高院法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信共同審理。代表唐英傑的資深大律師駱應淦稱，他的日程安排未能配合案件原定開審日期，辯方尋找其他能以雙語處理案件的資深大律師亦有困難，加上法援署昨日通知被告會批出法援，就本案不設陪審團提出司法覆核，認為本案需先等待覆核結果才開審，要求法庭撤銷原定審期。

代表律政司的高級助理刑事檢控專員（特別職務）周天行引述國安法第42條，認為法庭應確保國安法案件及時辦理，反對辯方申請。彭官表示擔心有關覆核將令審訊日期變得不確定，違反條文要求。

辯方另透露，嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、歷史系教授劉智鵬將擔任控方證人，解釋「光復香港，時代革命」口號的意思，惟辯方目前未有合適的專家人選。杜官聞言質疑香港有多所大學，辯方理應可從中尋找適合的專家證人；辯方回應稱，觀乎目前政治環境，有關做法不容易。

劉為歷史學者 任改革通識「冠名會」主席

高中通識科改革目前由「課程發展議會-考評局重新冠名科目委員會」負責，劉智鵬為委員會主席。據了解，劉撰寫的專家報告中，形容「光復香港，時代革命」口號有分裂國家意圖。報告同時引述本土民主前線前發言人梁天琦於2016年參加新界東立法會補選時出席選舉論壇的發言片段，稱有關口號的意思一直隨時間改變，目前意思與當年作者意思未必相同。

唐英傑（24歲）被指去年7月1日背着插有「光復香港，時代革命」旗幟的背包，在灣仔騎電單車衝向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，是首名被控違反《國安法》的被告。

【案件編號：HCCC280/20】

（港區國安法）