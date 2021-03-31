回應收緊查冊 林鄭：見不到記者為何有特權

林鄭月娥認為公共名冊的存在已是平衡，讓有需要者可檢視公司、團體及個人，但亦要保護相關者的私隱，若資料是非必要便不需公開。她說早於今年2月立法會答問大會已提出，社會有人希望立法保護個人私隱及防止起底等，公共查冊便是其中一環，當中有些安排不需重新立法，「在行政上可以做的，就該做」。

記協斥挑動公眾與傳媒矛盾

記協昨發聲明回應，提醒特首謹記4年前親筆簽署記協《新聞自由約章》，承諾捍衛新聞自由、積極推動制訂資訊自由法等。記協主席楊健興回應本報時批評特首將「記者可不受限制查冊與擁有特權畫上等號」是誤導，挑動公眾與新聞界矛盾；他強調新聞界是從公眾利益出發，質疑政府對傳媒的看法出現從根本改變，官方若尊重和認同傳媒有監察角色，便應促進及方便傳媒工作。