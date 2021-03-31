回應收緊查冊 林鄭：見不到記者為何有特權

【明報專訊】政府計劃分階段收緊公司登記查冊安排，不再向公眾提供公司董事的通常住址及董事和秘書的完整身分識別號碼，只容許指明人士有權申請查閱。特首林鄭月娥昨日被問到可否將記者納入指明人士，平衡防止「起底」及新聞報道的需要，她說：「看不到記者為何有特權，別人看不到的，記者要看到。」香港記者協會回應稱，記者從沒要求享有特權，新聞工作者做調查報道揭發濫權及不公，保障公眾利益，查冊是沿用已久的查證手法。
林鄭月娥認為公共名冊的存在已是平衡，讓有需要者可檢視公司、團體及個人，但亦要保護相關者的私隱，若資料是非必要便不需公開。她說早於今年2月立法會答問大會已提出，社會有人希望立法保護個人私隱及防止起底等，公共查冊便是其中一環，當中有些安排不需重新立法，「在行政上可以做的，就該做」。
記協斥挑動公眾與傳媒矛盾
記協昨發聲明回應，提醒特首謹記4年前親筆簽署記協《新聞自由約章》，承諾捍衛新聞自由、積極推動制訂資訊自由法等。記協主席楊健興回應本報時批評特首將「記者可不受限制查冊與擁有特權畫上等號」是誤導，挑動公眾與新聞界矛盾；他強調新聞界是從公眾利益出發，質疑政府對傳媒的看法出現從根本改變，官方若尊重和認同傳媒有監察角色，便應促進及方便傳媒工作。