控罪書刪被告及案件主管資料 司法機構：平衡私隱 記協：失跟進線索

事前沒公布 案件主管以「警察」代替

傳媒過去一向只需在裁判法院填寫表格，便可查閱聆訊當天提堂的控罪書，裏面除了列出控罪罪名、控罪內容外，還有被告姓名、性別、出生日期、年齡、國籍、職業、住址，以及警方案件主管的姓名、所屬警區及職級。本報昨發現在東區、九龍城及西九龍裁判法院等供傳媒查閱的控罪書上被刪除多項資料，並以「警察」二字代替案件主管所有資料。

稱盡量提供被告年齡性別等

司法機構回應稱，不時會檢視法庭運作，以在妥善執行司法工作與司法公開的原則之間取得合理平衡，而近期在平衡司法公開原則、公平審訊權利、知情權及保護私隱之後，就所有於高等法院、區域法院及裁判法院公開聆訊的刑事案件，統一和調整向傳媒發放的資訊安排；並會於聆訊當天，向傳媒提供被告人與控罪的基本資料，包括被告姓名、控罪、被控罪行條文和罪行詳情，並盡量提供被告年齡、性別、國籍及職業。

記協：司法機構放棄獨立性

記協主席楊健興表示，傳媒可透過控罪書上的線索跟進及採訪，令事件更完整及全面呈現於公眾，亦是公眾知情權一部分。他說留意到政府行政部門在各渠道收窄資訊流通，萬一司法機構放棄了獨立性，事事跟隨行政部門的大政策，要達到所謂平衡個人私隱，將令人失望。

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