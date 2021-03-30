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2021年3月30日星期二
港聞二
泳池周四重開 放寬中風險地區檢疫 打疫苗酒店隔離減至14日 醫生憂變種病毒入社區
酒吧繼續關 業界不排除絕食抗議
政府4月安排班機接返港 滯英港人斥時機過
政府稱加強健身室執法 負責部門未明
1.5億元聘旅業支援接種中心 5‧1開始料供2000職
再一人打科興後死亡 一疑中風
教波、補習、上堂 浸大生確診近50人檢疫
談大學學生會斷莊 鏗鏘集被抽起 港台指節目不持平 工會：早交製作綱要 機制不透明
港台節目稱台灣與別國「斷交」 通訊局：意指屬主權國 違守則
指獨立評協收美組織資助 三聯作家誹謗罪成賠25萬
黃學禮阻差罪脫 官：不排除停步剛巧阻警
國安教育日 多區賣廣告宣傳
劉國勳倡M+「註銷」違法展品 唐英年稱依法處理 國安公署無聯絡
梁國雄申保釋被拒 岑子杰、毛孟靜押後訊
扮女網友索裸照再威嚇 男子猥褻男童被捕
中年漢遭禁錮洗劫 負傷上小巴昏迷
公司查冊重提收緊 董事地址不披露 先訂後審5月交立會 記協批打擊新聞自由促擱置
稱多調查需身分證碼 律師：日後或難查詳情
警整合「財富調查科」 增設60職位
申訴報告：屋署駁錯渠跟進慢 有個案需時11年
無人機山坡播種 加快瀉山泥植被復原
華懋伙科技園 提供場地助初企實測
辯方醫生證人：繼母抑鬱復發 虐殺案 稱被告辱罵女童因愛惜下失望失控
「可樂」貓被盜案 被告稱以為流浪貓
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【Emily】摘兩冠 明報奪最佳新聞10獎
【Emily】少訊搞STEM比賽 500獎共28萬獎金
【Emily】袁嘉蔚想巴斯光年陪 fb管理員徵畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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