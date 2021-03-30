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「可樂」貓被盜案 被告稱以為流浪貓

【明報專訊】43歲售貨員涉於去年11月，把深水埗一間建材店的3個月大寵物貓「可樂」偷走，被控一項盜竊罪，昨於西九龍裁判法院受審。可樂的主人供稱，翻查閉路電視片段發現售貨員將貓直接抱走；被告辯稱誤以為可樂是流浪貓，「沒想過在香港拾貓有問題」。案件押後4月8日裁決。

操普通話的被告王乾（43歲）報稱售貨員，否認一項盜竊罪名，控罪指稱他於2020年11月27日，在深水埗荔枝角道一建材公司外偷竊一隻貓，價值3000元。他昨天沒有律師代表，自行應訊。

有份經營建材店、「可樂」貓的主人陳容供稱，案發當日約9時50分，她與戴着頸繩、繫着紫色鈴鐺的可樂在店外玩樂，數分鐘後她返回店內，可樂則在店外自行遊逛，約一至兩小時後，她發現可樂未有回到店內喝水。

陳續稱，她隨即在附近尋找可樂，又致電丈夫協助尋找，但未有發現，故回店內翻查閉路電視片段，發現被告曾在店外凝視她與可樂玩耍，當她返回店內後，被告上前抱起可樂離開。

被告自辯時稱，當天下班買菜後，因坐車坐過站而需步行回家，其間路過建材店時，看到陳容與可樂玩耍，誤以為可樂是流浪貓，隨後看到陳返回店內，便上次逗了可樂一下，但因手中仍提着菜感不方便，故將可樂抱起帶回家。

被告：在大陸拾過貓 沒想過在港有問題

被告在控方盤問下稱，因擔心可樂會走出馬路被車輾到，才將牠抱走打算拿回家養，並稱「我在大陸拾過貓，沒想過在香港拾貓有問題」。

【案件編號：WKCC 4205/20】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 盜竊

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