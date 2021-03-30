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辯方醫生證人：繼母抑鬱復發 虐殺案 稱被告辱罵女童因愛惜下失望失控

【明報專訊】5歲女童疑遭生父和繼母虐待致死一案，昨於高等法院續審。辯方傳召精神科醫生蔡永傑作供。蔡表示，繼母過往經歷兩次抑鬱症病發，案發時第三度發作，屬嚴重的復發性抑鬱症，所以女童表現不服從時，繼母會誤以為女童有意挑釁和鬥氣。對於繼母以粗言穢語稱呼女童，蔡解釋說：「當你對一個人愈愛惜，但每一次的結果都令你失望，你只會變得情緒激烈和失控。」

事主為女童Z及其兄長X，兩童生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。辯方精神科醫生蔡永傑去年底與繼母（次被告）會面，並據臨牀判斷及繼母手機短訊，為本案撰報告。

控方傳召的精神科醫生廖清蓉早前供稱，繼母經常和丈夫和友人發短訊，未見情緒低落，診斷繼母沒有患上抑鬱症。蔡永傑在庭上表明不同意廖的結論，因為繼母每天傾訴照顧小孩的困難，而大部分信息談及生活困難和情緒問題。蔡認為繼母案發時患有抑鬱症，導致情緒崩潰、心情悲觀和脾氣暴躁。

稱繼母言論有託孤意味 反映自殺念頭

辯方讀出繼母的短訊，繼母曾揚言「我有啲想揑死自己」及「一家六口齊齊燒炭算數啦，快靚正」，蔡稱繼母無法與小孩相處，導致精神健康失衡。至於繼母向丈夫表明「如果我有咩事，幫我睇住阿媽同阿B，要照顧好佢哋」，蔡認為繼母的言論有「託孤」的意味，反映自殺的念頭。

指孩子對抗趨嚴峻 致抑鬱症狀加劇

蔡稱繼母無法承受照料小孩的壓力，作為家庭主婦的表現「完全不達標」，但她受抑鬱症影響才無法好好照顧小孩。蔡估計，繼母在本案後期、即2017年11至12月開始失去自制能力，「小朋友的對抗性表現愈趨嚴峻，她的抑鬱症狀慢慢加劇」，容易錯判子女的情緒。

控方盤問時稱繼母在不少短訊談及責罰小孩，要求蔡逐一解釋繼母心理狀態。控方問到繼母為何建議丈夫「要打就一鋪過打夠佢，唔係佢要返學，散唔切啲傷勢」，蔡表示不排除繼母是為發泄憤怒，「亦可能是一個較sarcastic（諷刺）的表達」。至於有信息提到兩兄妹被罰捱餓，蔡說繼母就算知悉事件，都可能認定小孩有心挑釁，「她未必分辨到，究竟小朋友真的肚餓定鬥氣」。

無求診紀錄 所撰報告稱繼母3次抑鬱病發

蔡撰寫的報告表示，繼母經歷過3次抑鬱症病發，首次與她12歲遭強姦有關，第二次源於她與前夫離婚；至本案發生，蔡診斷繼母第三度病發。庭上透露，繼母因本案還押的3年來，從無就精神問題接受診治。蔡引述有文獻指出，抑鬱症病人可以自行康復，而且繼母沒有求診紀錄不代表案發時沒有患上抑鬱症。聆訊明續，預料雙方將作結案陳辭。

【案件編號：HCCC28/20】

相關字詞﹕高等法院 抑鬱症 繼外婆 生父 繼母 殘暴對待兒童 謀殺兒童 虐待兒童

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