華懋伙科技園 提供場地助初企實測

華懋與科技園合作推出的加速器計劃「CCG Accel–Powered by HKSTP」於未來兩年分3期進行，將設不同主題，每期料聯同科技園公司招募10間國際及本地初創公司，預計第一期計劃於今年第三季展開。入圍的初創企業將獲提供一系列培訓，華懋會派出相應有經驗的中高層人員指導初創。

另一項目「Inno Place @CCG」進一步將科學園測試場地擴闊至真實場景，華懋將提供旗下物業包括酒店、零售、寫字樓等，讓創新技術在實際環境測試，並以荃灣如心廣場作為首站。

華懋：數碼轉型屬持續 盼雙向影響

華懋集團已成立60年，集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，華懋作為有歷史的企業，仍充滿活力，並以成為房地產科技先行者為目標。胡達明亦稱，最初實行數碼轉型時有擔心，因有創新就有失敗，偏偏傳統大企業很介懷「失敗」，但發現同事很接受創新應用，認為整個公司文化、思維、業務模式等都可以創新。他又形容，轉型是持續的，應用創科可提升客戶體驗，值得投入人力物力做，期待兩個項目可做到雙向影響。

科技園公司在計劃中負責招募參與者，對於初企的入選要求，策略伙伴總監莫偉軒說，將考慮產品及服務的科技含量、商業化潛力，以及公司的團隊能力。