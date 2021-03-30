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港聞二

無人機山坡播種 加快瀉山泥植被復原

【明報專訊】雨季將至，容易發生山泥傾瀉。土力工程處去年共接獲214宗山泥傾瀉報告，按年增逾六成。為加快修復山泥傾瀉造成的殘痕，土力工程處本月起試行以無人機，於曾發生山泥傾瀉的天然山坡播種，研究加快修復植被。

土力工程處去年接獲214宗山泥傾瀉報告，較前年131宗增約63%，當中逾七成影響建築物、寮屋、行人路、道路等，並沒涉及人命傷亡，雖然數字按年增加逾六成，但較過去25年平均每年約300宗少。另外，天文台去年共發出兩次山泥傾瀉警告，分別在6月6日黑色暴雨和8月19日颱風「海高斯」襲港期間。

土力工程處副處長（港島）張秉業指出，過去兩年整體雨量相若，但去年天文台發出較多黑色暴雨警告，若雨量較密集及大，山泥傾瀉機率亦增。張又稱，雖然過去12年未曾出現山泥傾瀉指數甚高或極高的暴雨，但本港多斜坡，加上極端天氣或帶來更頻繁暴雨，山泥傾瀉風險不可能是零。

山泥傾瀉出現後，天然山坡一般需超過10年才能恢復原有生態。為加快修復曾受山泥傾瀉影響的植被，土力工程處本月起試用以無人機播種，先於3年前曾發生山泥傾瀉、近元朗打石湖村的天然山坡實地試驗，範圍約200至300平方米，當局之後會監察植物發芽率及生長速度，研究初步預計需時3年，另亦會於近粉錦公路及石崗的兩個地點試行。

土力工程處總土力工程師陳惠蓮稱，人工修復植被工程施工複雜，成本亦較高，如技術證實可行及有效，會考慮是否推展至其他地點。

相關字詞﹕山泥傾瀉 土力工程處

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