申訴報告：屋署駁錯渠跟進慢 有個案需時11年

環保署5年3600投訴 4宗檢控

公署認為，根據屋宇署對僭建物的執法政策，駁錯渠屬須取締類別的僭建物，但屋宇署部分個案長達數年時間沒進展，情况極不理想。公署要求屋宇署制訂清理積壓個案時間表、要求政府增撥資源、改良監察個案進度機制，以及果斷執法等。

指駁錯渠佔近岸污染三成 促訂時間表

申訴專員公署昨發表調查報告稱，本港近岸水質受近岸污水排放影響，環保署估計，由駁錯渠引致的污染排放量，約佔全港近岸水域總污染排放量30%。

報告列舉屋宇署其中一宗個案，屋宇署2009年11月接獲滲水投訴調查聯合辦事處轉介，指一幢大廈面向後巷的外牆有排水管破損，屋宇署派員視察後發現有污水自該排水管排放至後巷明渠，該署2009及2010年先後向大廈法團發勸喻信及修葺令，之後覆查9次，問題仍未獲糾正，該署2015及2019年先後兩次向法團發警告信，惟問題仍未改善，直至2020年3月法庭向大廈法團發出傳票，同年6月屋宇署覆查發現已糾正，而法團被判有罪及罰款2000元。

倡環保署探討環境證據取手令

至於環保署，公署認同環保署執行《水污染管制條例》有實際困難，例如環保署人員須進入可疑單位當場查證住所內有污水正排放，加上在缺乏管道圖則下難以確定污染源或渠管錯駁位置，故難達至申請進入處所手令的要求。

不過公署認為，環保署應盡可能向違法者執法，又建議徵詢律政司意見，探討以環境證據申請進入處所手令，展開深入調查及蒐證的可行性，長遠環保署應檢討及考慮修訂《水污染管制條例》，提升部門執法能力。