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警整合「財富調查科」 增設60職位

【明報專訊】財經事務及庫務局、警務處向立法會財經事務委員會提交文件，建議警隊整合出「財富情報及調查科」，主力加強打擊洗黑錢、恐怖分子資金籌備，除向財委會建議開設一個為期5年的總警司編外職位，指揮警務處與財富情報、調查有關的行動及發展外，亦料增設58個紀律人員職位、1個文職職位，整體預計增加年薪開支逾3078.4萬元，若計及附帶福利開支，則增逾5034萬元開支。

翻查資料，警方近月多番以洗黑錢罪拘捕社運人士，包括網台主持人「傑斯」尹耀昇及前學生動源召集人鍾翰林等。

政府文件提及，現時警務處打擊洗黑錢的工作屬毒品調查科，惟部門工作量不斷增加，建議將警務處財富調查組、聯合財富情報組及總部（財富調查）從毒品調查科分拆，並整合為「財富情報及調查科」，冀提升打擊洗錢、恐怖分子資金籌集活動工作的重要，令相關工作更聚焦。文件提及，「財富情報及調查科」將有224個非首長級職位，包括216個紀律人員、8個文職職位，除了上述組別的現有人手外，亦會開設59個非首長級職位，包括58個紀律人員職位及1個文職人員職位，建議所需增加的年薪開支為約2886萬元，連同福利開支則約4743萬元。

政府向財委會申請開設總警司編外職位，預計所需年薪開支為約192.36萬元，計及福利開支則約291萬元，而開設總警司職位須財委會通過。

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