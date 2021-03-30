警整合「財富調查科」 增設60職位

翻查資料，警方近月多番以洗黑錢罪拘捕社運人士，包括網台主持人「傑斯」尹耀昇及前學生動源召集人鍾翰林等。

政府文件提及，現時警務處打擊洗黑錢的工作屬毒品調查科，惟部門工作量不斷增加，建議將警務處財富調查組、聯合財富情報組及總部（財富調查）從毒品調查科分拆，並整合為「財富情報及調查科」，冀提升打擊洗錢、恐怖分子資金籌集活動工作的重要，令相關工作更聚焦。文件提及，「財富情報及調查科」將有224個非首長級職位，包括216個紀律人員、8個文職職位，除了上述組別的現有人手外，亦會開設59個非首長級職位，包括58個紀律人員職位及1個文職人員職位，建議所需增加的年薪開支為約2886萬元，連同福利開支則約4743萬元。

政府向財委會申請開設總警司編外職位，預計所需年薪開支為約192.36萬元，計及福利開支則約291萬元，而開設總警司職位須財委會通過。